Огромная партия новых троллейбусов прибудет в Екатеринбург до конца года

Мэрия Екатеринбурга 30 октября заключит контракт на поставку 50 троллейбусов

Новые троллейбусы в Екатеринбург поставит «Синара» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU глава города Алексей Орлов. Контракт с группой «Синара» будет заключен 30 октября.

«Была жалоба в ФАС (со стороны волгоградской компании „Транс-Альфа“ — прим. ред.). ФАС признал ее необоснованной. Сегодня будет заключен контракт на следующие 50 троллейбусов и мы практически половину нашего троллейбусного парка обновим. В прошлом году поступило 50 троллейбусов с автономным ходом. Жители почувствуют изменения в лучшую сторону», — заявил Орлов. Добавив, что с 2024 года в Екатеринбурге также начнут обновлять трамвайный парк.

О необходимости закупки новых троллейбусов Орлов заявил в начале 2024 года. Сумма контракта мэрии с «Синарой» — 1,65 млрд рублей.