Огромная партия новых троллейбусов прибудет в Екатеринбург до конца года

Мэрия Екатеринбурга 30 октября заключит контракт на поставку 50 троллейбусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в троллейбусном депо Синара. Челябинск, троллейбус, троллейбусное депо
Новые троллейбусы в Екатеринбург поставит «Синара» Фото:

До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU глава города Алексей Орлов. Контракт с группой «Синара» будет заключен 30 октября.

«Была жалоба в ФАС (со стороны волгоградской компании „Транс-Альфа“ — прим. ред.). ФАС признал ее необоснованной. Сегодня будет заключен контракт на следующие 50 троллейбусов и мы практически половину нашего троллейбусного парка обновим. В прошлом году поступило 50 троллейбусов с автономным ходом. Жители почувствуют изменения в лучшую сторону», — заявил Орлов. Добавив, что с 2024 года в Екатеринбурге также начнут обновлять трамвайный парк.

О необходимости закупки новых троллейбусов Орлов заявил в начале 2024 года. Сумма контракта мэрии с «Синарой» — 1,65 млрд рублей.

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До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU глава города Алексей Орлов. Контракт с группой «Синара» будет заключен 30 октября. «Была жалоба в ФАС (со стороны волгоградской компании „Транс-Альфа“ — прим. ред.). ФАС признал ее необоснованной. Сегодня будет заключен контракт на следующие 50 троллейбусов и мы практически половину нашего троллейбусного парка обновим. В прошлом году поступило 50 троллейбусов с автономным ходом. Жители почувствуют изменения в лучшую сторону», — заявил Орлов. Добавив, что с 2024 года в Екатеринбурге также начнут обновлять трамвайный парк. О необходимости закупки новых троллейбусов Орлов заявил в начале 2024 года. Сумма контракта мэрии с «Синарой» — 1,65 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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