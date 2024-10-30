Свердловский театр музкомедии покажет первую премьеру сезона, билеты на нее не достать. Фото

Театр музкомедии в Екатеринбурге представит премьеру «Любовь и голуби»

30 октября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Почти за три часа зрители успеют посмеяться и поплакать Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский театр музкомедии представит первую премьеру театрального сезона. Музыкальную комедию «Любовь и голуби» горожане увидят 31 октября и 1 ноября, билеты на эти даты уже не достать, но постановку еще планируют показать 20 ноября, 11 и 19 декабря. Что необычного подготовил один из главных театров Екатеринбурга — в материале URA.RU. История неудачного курортного романа Василия Кузякина и его попытки спасти брак с женой Надеждой обрела музыкальную оболочку. Первую премьеру сезона доверили режиссеру Дарье Аксеновой, которая считает, что данная постановка — это большой подарок для артистов и репертуара театра. «Уже сейчас выстроились очереди, что неожиданно для нас. Большое спасибо за доверие. У нас несколько сезонов бродила эта идея, но наконец-то на голубях мы долетели до премьеры», — рассказала режиссер. Брошенная жена Надежда набросится с кулаками на разлучницу и в театре Фото: Размик Закарян © URA.RU Зрители обязательно услышат крылатые фразы «Девушки, уймите вашу мать», «Сучка крашена», «Кака така любовь?», «Людк! А Людк! Тьфу, деревня!», «По пьянке закрутилось, теперь и не выберешься». Также публика сможет увидеть цитаты — они воспарят над сценой неожиданно. По словам Аксеновой, постановка максимально дублирует эпизоды культового фильма. «Пьеса настолько крепко сшита и переплетена со сценарием фильма, что убирать что-то даже нет смысла. Правда, все очень здорово сколочено», — признается Аксенова. По ее словам, задача комедии состоит не только в том, чтобы порадовать поклонников фильма Владимира Меньшова, но и познакомить с историей молодое поколение, которое картину ни разу не видело. Помимо актеров в постановке задействованы необычные для театральных подмостков герои — настоящие голуби. Дарья Аксенова опасалась, что пернатые побоятся яркого света и громкой музыки и начнут стрессовать. «Но у них все отлично, ни разу ни одной драки не было, ни одного „эпизода“ с костюмами. По-моему, мы воспитали из них настоящих артистов. Кстати, каждый раз это два разных голубя, у нас разные составы», — говорит Дарья. Кстати, после репетиций птиц выпускали в небо, и они всегда возвращались в свой дом-голубятню. Солистка театра Ольга Балашова признается, что после каждой репетиции она расстраивается, а иногда даже плачет. По ее мнению, героиня — Раиса Захаровна, которую она играет в музкомедии, еще неидеальна. «Первоначально я решила, что буду отталкиваться только от музыки — у Раисы танго. Думаю: „Ну все, будет она такая баба с огромными причиндалами“, а сейчас, к премьере, я решила, что она будет вообще другой — хрупкой, нежной, женственной. В общем, я буду искать, и когда эти поиски закончатся, я не знаю. Может быть, завтра я встану утром, она у меня будет как мужчина в женской юбке», — поделилась актриса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский театр музкомедии представит первую премьеру театрального сезона. Музыкальную комедию «Любовь и голуби» горожане увидят 31 октября и 1 ноября, билеты на эти даты уже не достать, но постановку еще планируют показать 20 ноября, 11 и 19 декабря. Что необычного подготовил один из главных театров Екатеринбурга — в материале URA.RU. История неудачного курортного романа Василия Кузякина и его попытки спасти брак с женой Надеждой обрела музыкальную оболочку. Первую премьеру сезона доверили режиссеру Дарье Аксеновой, которая считает, что данная постановка — это большой подарок для артистов и репертуара театра. «Уже сейчас выстроились очереди, что неожиданно для нас. Большое спасибо за доверие. У нас несколько сезонов бродила эта идея, но наконец-то на голубях мы долетели до премьеры», — рассказала режиссер. Зрители обязательно услышат крылатые фразы «Девушки, уймите вашу мать», «Сучка крашена», «Кака така любовь?», «Людк! А Людк! Тьфу, деревня!», «По пьянке закрутилось, теперь и не выберешься». Также публика сможет увидеть цитаты — они воспарят над сценой неожиданно. По словам Аксеновой, постановка максимально дублирует эпизоды культового фильма. «Пьеса настолько крепко сшита и переплетена со сценарием фильма, что убирать что-то даже нет смысла. Правда, все очень здорово сколочено», — признается Аксенова. По ее словам, задача комедии состоит не только в том, чтобы порадовать поклонников фильма Владимира Меньшова, но и познакомить с историей молодое поколение, которое картину ни разу не видело. Помимо актеров в постановке задействованы необычные для театральных подмостков герои — настоящие голуби. Дарья Аксенова опасалась, что пернатые побоятся яркого света и громкой музыки и начнут стрессовать. «Но у них все отлично, ни разу ни одной драки не было, ни одного „эпизода“ с костюмами. По-моему, мы воспитали из них настоящих артистов. Кстати, каждый раз это два разных голубя, у нас разные составы», — говорит Дарья. Кстати, после репетиций птиц выпускали в небо, и они всегда возвращались в свой дом-голубятню. Солистка театра Ольга Балашова признается, что после каждой репетиции она расстраивается, а иногда даже плачет. По ее мнению, героиня — Раиса Захаровна, которую она играет в музкомедии, еще неидеальна. «Первоначально я решила, что буду отталкиваться только от музыки — у Раисы танго. Думаю: „Ну все, будет она такая баба с огромными причиндалами“, а сейчас, к премьере, я решила, что она будет вообще другой — хрупкой, нежной, женственной. В общем, я буду искать, и когда эти поиски закончатся, я не знаю. Может быть, завтра я встану утром, она у меня будет как мужчина в женской юбке», — поделилась актриса.