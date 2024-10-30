В Челябинске 10-летняя девочка выжила после падения с 9 этажа

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Ребенок упал с девятого этажа Фото:

В Челябинске вечером 29 октября 10-летняя девочка выпала с девятого этажа многоэтажки на улице Доватора. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.

«Девочка в рубашке родилась. У нее вывих бедра и перелом таза, закрытый. И ссадины», — рассказал URA.RU источник.

По данным источника URA.RU, девочка проживает в том же доме. После падения ребенка госпитализировали.

Обновлено в 16:24

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР, следователем следственного отдела по Советскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске вечером 29 октября 10-летняя девочка выпала с девятого этажа многоэтажки на улице Доватора. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. «Девочка в рубашке родилась. У нее вывих бедра и перелом таза, закрытый. И ссадины», — рассказал URA.RU источник. По данным источника URA.RU, девочка проживает в том же доме. После падения ребенка госпитализировали. Обновлено в 16:24 Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР, следователем следственного отдела по Советскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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