Названы самые комфортные и современные ЖК для жизни в Челябинске. Фото

В Челябинске самые комфортные для жизни ЖК находятся вблизи арены «Трактор»

31 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

ЖК с самой развитой инфраструктурой находятся на северо-западе и в Сосновском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске лучшие жилые комплексы с развитой инфраструктурой расположены недалеко от ледовой арены «Трактор», а также в Сосновском районе рядом с ЖК «Привилегия» и ЖК «Вишневая горка». Об этом 30 октября URA.RU рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В рейтинге по лучшей инфраструктуре в Челябинске на первое место можно поставить ледовую арену „Трактор“. Сейчас там уже не только „Ньютон“ и „Олимп“, но и ЖК „Видный“, „Клевер“. На втором месте — жилой комплекс „Привилегия“, „Вишневая горка“, поскольку там уже есть все необходимые соцобъекты, а также рестораны, магазины, отделения банков, фитнес-центры, строится огромный туристический кластер „Фанпарк“», — сообщил Молчанов. Также Молчанов отметил, в обеих локациях одинаково хорошо развита инфраструктура. Сосновский район оказался на втором месте по причине того, что находится в 15 минутах от города, при этом там более чистый воздух. Также в топ-три по самой развитой в городе инфраструктуре в ближайшее время может войти жилой комплекс «Голос L-Town», расположенный рядом с поселком Новый Кременкуль. Территорию застраивают сразу два девелопера. При этом первый девелопер возводит частные дома и таунхаусы, второй строит среднеэтажное жилье. Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», инфраструктура вокруг жилого комплекса «Голос L-Town» очень быстро развивается. На данный момент там есть сетевые магазины, детские центры, школы танцев, а также детский сад. Сейчас разрабатывается проект школы, обещанной быть самой передовой в области. Ее строительство начнется уже в ближайшее время. На территории запланированы больше объемы строительства, аналогичные ЖК «Ньютон». Рядом с комплексом находятся лес и два водоема, где будут благоустроены набережные, а также на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» функционирует спорткомплекс с бассейном. В Челябинске ЖК с самой развитой инфраструктурой находятся вблизи ледовой арены «Трактор»: ЖК «Ньютон», «Олимп», «Видный», «Клевер». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе также быстрыми темпами развивается инфраструктура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жилые кварталы «Голос L-Town» c быстро развивающейся инфраструктурой расположены в поселке Новый Кременкуль сайт golos ltown Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске лучшие жилые комплексы с развитой инфраструктурой расположены недалеко от ледовой арены «Трактор», а также в Сосновском районе рядом с ЖК «Привилегия» и ЖК «Вишневая горка». Об этом 30 октября URA.RU рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В рейтинге по лучшей инфраструктуре в Челябинске на первое место можно поставить ледовую арену „Трактор“. Сейчас там уже не только „Ньютон“ и „Олимп“, но и ЖК „Видный“, „Клевер“. На втором месте — жилой комплекс „Привилегия“, „Вишневая горка“, поскольку там уже есть все необходимые соцобъекты, а также рестораны, магазины, отделения банков, фитнес-центры, строится огромный туристический кластер „Фанпарк“», — сообщил Молчанов. Также Молчанов отметил, в обеих локациях одинаково хорошо развита инфраструктура. Сосновский район оказался на втором месте по причине того, что находится в 15 минутах от города, при этом там более чистый воздух. Также в топ-три по самой развитой в городе инфраструктуре в ближайшее время может войти жилой комплекс «Голос L-Town», расположенный рядом с поселком Новый Кременкуль. Территорию застраивают сразу два девелопера. При этом первый девелопер возводит частные дома и таунхаусы, второй строит среднеэтажное жилье. Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», инфраструктура вокруг жилого комплекса «Голос L-Town» очень быстро развивается. На данный момент там есть сетевые магазины, детские центры, школы танцев, а также детский сад. Сейчас разрабатывается проект школы, обещанной быть самой передовой в области. Ее строительство начнется уже в ближайшее время. На территории запланированы больше объемы строительства, аналогичные ЖК «Ньютон». Рядом с комплексом находятся лес и два водоема, где будут благоустроены набережные, а также на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» функционирует спорткомплекс с бассейном.