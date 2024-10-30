Пермские депутаты Госдумы столкнулись с новыми рисками при переизбрании

Пермский край сохранит представительство в Госдуме после выборов-2026

30 октября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Сейчас интересы Прикамья в российском парламенте представляют семь народных избранников Фото: Илья Московец © URA.RU Возможный вариант перенарезки избирательных округов перед выборами в Госдуму-2026 не коснется Пермского края. По данным источников URA.RU в политэлитах региона, Прикамье сохранит число мандатов и в рамках следующего созыва. При этом политологи в беседе c агентством отмечают, что далеко не все действующие депутаты будут представлять регион в российском парламенте. Сейчас Пермский край в Госдуме представляют семь депутатов: три списочника (Антон Немкин, ЕР), Мария Дробот (КПРФ), Андрей Кузнецов (СР-За правду) и четыре одномандатника-единоросса — Роман Водянов, Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин, Ирина Ивенских. При этом депутат Кузнецов, в отличие от своих коллег, которые представляют в парламенте интересы исключительно Прикамья, был избран в Госдуму от Свердловской области и республики Коми. Источники URA.RU в истеблишменте отмечали, что с высокой вероятностью, перенарезка избирательных округов затронет соседствующую с Пермским краем Свердловскую область. Там уже обсуждают, что некоторые из действующих парламентариев рискуют остаться без мандата в следующем созыве. Парламентарии уже готовятся к возможным изменениям. В Пермском крае внутрипол пока таких рисков для себя не видит. «Изменений [касающихся формирования в Прикамье новых округов] не ожидаем, соответственно, и рисков тоже», — кратко резюмировал источник, близкий к политэлитам региона. Новость по теме Богатейший свердловский депутат оказался на грани вылета из Госдумы — и начал переговоры с Кремлем Политтехнолог Алексей Чусовитин видит в грядущих изменениях две тенденции: почти всем депутатам от региона нужно быть более активными — в действующем созыве они себя никак не проявили. С другой стороны, пояснил URA.RU Чусовитин, возможно, уйдет в прошлое история, когда один депутат работает на несколько регионов сразу, как в случае с Кузнецовым. «На мой взгляд, это сомнительная история. Посмотрите [депутат Госдумы] Кузнецов большую часть времени работает в Свердловской области с [губернатором Евгением] Куйвашевым, а у нас [в Пермском крае] почти не появляется. Депутаты должны быть „прикреплены“ к своему родному региону и работать с избирателями, местной властью. Сейчас же создается впечатление, что даже пермские депутаты „оторваны“ от своего региона, находятся в свободном плавании, а не работают в связке с губернатором, регионом», — заключил Чусовитин. Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что перенарезка округов неизбежна, поскольку в состав России вошли новые субъекты. Тем самым, отмечает Гращенков, количество избирателей по округам в густонаселенных южных территориях России будет «не совсем равномерным». «А раз предстоит создавать новые округа, то необходимо объединять и какие-то старые. В результате действующие депутаты, привыкшие побеждать по своим округам, рискуют потерять возможность переизбраться на новый срок», — сказал URA.RU Гращенков. По мнению политолога, изменения в первую очередь выгодны федеральному центру. Таким образом протестные или неудобные с точки зрения победы оппозиции на выборах округа примкнут к более «спокойным».



Депутат Немкин пояснил URA.RU, что не видит для себя никаких рисков в связи с обсуждаемыми изменениями и «будет участвовать в выборах в 2026 году». Депутаты Шубин и Скриванов не смогли предоставить URA.RU комментарий ввиду занятости. Депутаты Дробот и Ивенских на звонок корреспондента не ответили. Номером телефона депутата Кузнецова агентство не располагает. URA.RU готово предоставить народным избранникам возможность высказать свою точку зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможный вариант перенарезки избирательных округов перед выборами в Госдуму-2026 не коснется Пермского края. По данным источников URA.RU в политэлитах региона, Прикамье сохранит число мандатов и в рамках следующего созыва. При этом политологи в беседе c агентством отмечают, что далеко не все действующие депутаты будут представлять регион в российском парламенте. Сейчас Пермский край в Госдуме представляют семь депутатов: три списочника (Антон Немкин, ЕР), Мария Дробот (КПРФ), Андрей Кузнецов (СР-За правду) и четыре одномандатника-единоросса — Роман Водянов, Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин, Ирина Ивенских. При этом депутат Кузнецов, в отличие от своих коллег, которые представляют в парламенте интересы исключительно Прикамья, был избран в Госдуму от Свердловской области и республики Коми. Источники URA.RU в истеблишменте отмечали, что с высокой вероятностью, перенарезка избирательных округов затронет соседствующую с Пермским краем Свердловскую область. Там уже обсуждают, что некоторые из действующих парламентариев рискуют остаться без мандата в следующем созыве. Парламентарии уже готовятся к возможным изменениям. В Пермском крае внутрипол пока таких рисков для себя не видит. «Изменений [касающихся формирования в Прикамье новых округов] не ожидаем, соответственно, и рисков тоже», — кратко резюмировал источник, близкий к политэлитам региона. Политтехнолог Алексей Чусовитин видит в грядущих изменениях две тенденции: почти всем депутатам от региона нужно быть более активными — в действующем созыве они себя никак не проявили. С другой стороны, пояснил URA.RU Чусовитин, возможно, уйдет в прошлое история, когда один депутат работает на несколько регионов сразу, как в случае с Кузнецовым. «На мой взгляд, это сомнительная история. Посмотрите [депутат Госдумы] Кузнецов большую часть времени работает в Свердловской области с [губернатором Евгением] Куйвашевым, а у нас [в Пермском крае] почти не появляется. Депутаты должны быть „прикреплены“ к своему родному региону и работать с избирателями, местной властью. Сейчас же создается впечатление, что даже пермские депутаты „оторваны“ от своего региона, находятся в свободном плавании, а не работают в связке с губернатором, регионом», — заключил Чусовитин. Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что перенарезка округов неизбежна, поскольку в состав России вошли новые субъекты. Тем самым, отмечает Гращенков, количество избирателей по округам в густонаселенных южных территориях России будет «не совсем равномерным». «А раз предстоит создавать новые округа, то необходимо объединять и какие-то старые. В результате действующие депутаты, привыкшие побеждать по своим округам, рискуют потерять возможность переизбраться на новый срок», — сказал URA.RU Гращенков. По мнению политолога, изменения в первую очередь выгодны федеральному центру. Таким образом протестные или неудобные с точки зрения победы оппозиции на выборах округа примкнут к более «спокойным». Депутат Немкин пояснил URA.RU, что не видит для себя никаких рисков в связи с обсуждаемыми изменениями и «будет участвовать в выборах в 2026 году». Депутаты Шубин и Скриванов не смогли предоставить URA.RU комментарий ввиду занятости. Депутаты Дробот и Ивенских на звонок корреспондента не ответили. Номером телефона депутата Кузнецова агентство не располагает. URA.RU готово предоставить народным избранникам возможность высказать свою точку зрения.