«Вел себя дерзко»: силовики нагрянули в штаб-квартиру главного азербайджанца Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга запретила торговать алкоголем в ресторане Nar&Sharab

30 октября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Сам Шахин Шихлинский говорит, что никакой облавы на ресторан не было Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу, по неофициальным данным, нагрянули в ресторан Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza, который считается главным азербайджанским заведением в городе и неофициальной штаб-квартирой лидера диаспоры Шахина Шихлинского. Об этом URA.RU сообщил источник. Рейд, по его словам, прошел в октябре. «Была выявлена торговля алкоголем без лицензии, составили протокол. Шихлинский вел себя дерзко: грозил связями в полиции, ФСБ, постоянно куда-то звонил, показывал адвокатское удостоверение», — поделился собеседник. Торговля спиртными напитками в заведении не возобновилась до сих пор, знает он. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД, ответ ожидается. Сам Шихлинский назвал эти сведения ложью. «В июне мы подали документы на продление лицензии, чтобы торговать алкоголем. Пока мы ждем ее, спиртное у нас не продается. 6 октября в ресторан позвонил мужчина и забронировал стол на двоих. 8 октября он пришел с товарищем и стал просить официанта принести им алкоголь, этого не произошло. Затем мужчина достал удостоверение и представился сотрудником полиции. Я как представитель заведения вышел к нему, а он стал говорить, что сейчас будет проводить проверку. Я вежливо просил показать документы, на основании которых он собирается делать осмотр, но он отказался», — сказал Шихлинский. После этого глава диаспоры показал ему помещения ресторана. «Никакого [контрафактного] алкоголя он не нашел. Его у нас никогда не было и не будет. Я заявил, что буду писать жалобу на его действия. Ее я отправил в прокуратуру и полицию», — продолжил Шихлинский. И опроверг заявление о том, что он якобы вел себя непристойно: «Наоборот, это незнакомец угрожал, что позвонит некому [силовику]». Nar&Sharab находится на улице Сулимова, 21. Согласно СБИС, формальным владельцем заведения является Тунджай Мехди оглы Шихлинский. В 2021-м там проходил новогодний банкет городских депутатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу, по неофициальным данным, нагрянули в ресторан Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza, который считается главным азербайджанским заведением в городе и неофициальной штаб-квартирой лидера диаспоры Шахина Шихлинского. Об этом URA.RU сообщил источник. Рейд, по его словам, прошел в октябре. «Была выявлена торговля алкоголем без лицензии, составили протокол. Шихлинский вел себя дерзко: грозил связями в полиции, ФСБ, постоянно куда-то звонил, показывал адвокатское удостоверение», — поделился собеседник. Торговля спиртными напитками в заведении не возобновилась до сих пор, знает он. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД, ответ ожидается. Сам Шихлинский назвал эти сведения ложью. «В июне мы подали документы на продление лицензии, чтобы торговать алкоголем. Пока мы ждем ее, спиртное у нас не продается. 6 октября в ресторан позвонил мужчина и забронировал стол на двоих. 8 октября он пришел с товарищем и стал просить официанта принести им алкоголь, этого не произошло. Затем мужчина достал удостоверение и представился сотрудником полиции. Я как представитель заведения вышел к нему, а он стал говорить, что сейчас будет проводить проверку. Я вежливо просил показать документы, на основании которых он собирается делать осмотр, но он отказался», — сказал Шихлинский. После этого глава диаспоры показал ему помещения ресторана. «Никакого [контрафактного] алкоголя он не нашел. Его у нас никогда не было и не будет. Я заявил, что буду писать жалобу на его действия. Ее я отправил в прокуратуру и полицию», — продолжил Шихлинский. И опроверг заявление о том, что он якобы вел себя непристойно: «Наоборот, это незнакомец угрожал, что позвонит некому [силовику]». Nar&Sharab находится на улице Сулимова, 21. Согласно СБИС, формальным владельцем заведения является Тунджай Мехди оглы Шихлинский. В 2021-м там проходил новогодний банкет городских депутатов.