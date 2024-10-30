«Вел себя дерзко»: силовики нагрянули в штаб-квартиру главного азербайджанца Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга запретила торговать алкоголем в ресторане Nar&Sharab
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Арбитражного суда по Основинскому парку. Екатеринбург, шыхлинский шахин, нигамтьянова светлана
Сам Шахин Шихлинский говорит, что никакой облавы на ресторан не было Фото:

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу, по неофициальным данным, нагрянули в ресторан Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza, который считается главным азербайджанским заведением в городе и неофициальной штаб-квартирой лидера диаспоры Шахина Шихлинского. Об этом URA.RU сообщил источник. Рейд, по его словам, прошел в октябре.

«Была выявлена торговля алкоголем без лицензии, составили протокол. Шихлинский вел себя дерзко: грозил связями в полиции, ФСБ, постоянно куда-то звонил, показывал адвокатское удостоверение», — поделился собеседник. Торговля спиртными напитками в заведении не возобновилась до сих пор, знает он. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД, ответ ожидается.

Сам Шихлинский назвал эти сведения ложью. «В июне мы подали документы на продление лицензии, чтобы торговать алкоголем. Пока мы ждем ее, спиртное у нас не продается. 6 октября в ресторан позвонил мужчина и забронировал стол на двоих. 8 октября он пришел с товарищем и стал просить официанта принести им алкоголь, этого не произошло. Затем мужчина достал удостоверение и представился сотрудником полиции. Я как представитель заведения вышел к нему, а он стал говорить, что сейчас будет проводить проверку. Я вежливо просил показать документы, на основании которых он собирается делать осмотр, но он отказался», — сказал Шихлинский.

После этого глава диаспоры показал ему помещения ресторана. «Никакого [контрафактного] алкоголя он не нашел. Его у нас никогда не было и не будет. Я заявил, что буду писать жалобу на его действия. Ее я отправил в прокуратуру и полицию», — продолжил Шихлинский. И опроверг заявление о том, что он якобы вел себя непристойно: «Наоборот, это незнакомец угрожал, что позвонит некому [силовику]».

Nar&Sharab находится на улице Сулимова, 21. Согласно СБИС, формальным владельцем заведения является Тунджай Мехди оглы Шихлинский. В 2021-м там проходил новогодний банкет городских депутатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу, по неофициальным данным, нагрянули в ресторан Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza, который считается главным азербайджанским заведением в городе и неофициальной штаб-квартирой лидера диаспоры Шахина Шихлинского. Об этом URA.RU сообщил источник. Рейд, по его словам, прошел в октябре. «Была выявлена торговля алкоголем без лицензии, составили протокол. Шихлинский вел себя дерзко: грозил связями в полиции, ФСБ, постоянно куда-то звонил, показывал адвокатское удостоверение», — поделился собеседник. Торговля спиртными напитками в заведении не возобновилась до сих пор, знает он. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД, ответ ожидается. Сам Шихлинский назвал эти сведения ложью. «В июне мы подали документы на продление лицензии, чтобы торговать алкоголем. Пока мы ждем ее, спиртное у нас не продается. 6 октября в ресторан позвонил мужчина и забронировал стол на двоих. 8 октября он пришел с товарищем и стал просить официанта принести им алкоголь, этого не произошло. Затем мужчина достал удостоверение и представился сотрудником полиции. Я как представитель заведения вышел к нему, а он стал говорить, что сейчас будет проводить проверку. Я вежливо просил показать документы, на основании которых он собирается делать осмотр, но он отказался», — сказал Шихлинский. После этого глава диаспоры показал ему помещения ресторана. «Никакого [контрафактного] алкоголя он не нашел. Его у нас никогда не было и не будет. Я заявил, что буду писать жалобу на его действия. Ее я отправил в прокуратуру и полицию», — продолжил Шихлинский. И опроверг заявление о том, что он якобы вел себя непристойно: «Наоборот, это незнакомец угрожал, что позвонит некому [силовику]». Nar&Sharab находится на улице Сулимова, 21. Согласно СБИС, формальным владельцем заведения является Тунджай Мехди оглы Шихлинский. В 2021-м там проходил новогодний банкет городских депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...