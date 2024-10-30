Ждать ли магнитную бурю 31 октября: прогноз

Ноябрь получился богатым на солнечные вспышки и возникающие магнитные бури. Геоштормы породили облаки солнечной плазмы, которые ранее накрыли нашу планету, сообщали ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. О том, будет ли магнитная буря 31 октября 2024 года и насколько мощной — в материале URA.RU.
Правда ли, что 31 октября Землю накроет магнитная буря
Возможность возникновения магнитной бури 31 октября не исключена. Несмотря на то, что ученые постоянно отслеживают солнечную активность, точно спрогнозировать приход магнитной бури сложно. Это явление очень непредсказуемо, и даже специалисты, которые круглосуточно мониторят ситуацию, иногда могут подтвердить факт бури только после ее начала.
В связи с этим ученые обычно оценивают вероятность космической непогоды на основе прогнозируемой магнитосферы. Анализируя данные, специалисты могут определить, насколько велика угроза магнитной бури в конкретный день.
Что касается 31 октября, то, согласно прогнозам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури составит 5 процентов, что крайне мало. Уровень колебаний не будет превышать трех баллов и останется в зеленой зоне. Вероятность перехода в сильный магнитный шторм в последний день октября равна 1 проценту. Но это лишь оценка, и точный прогноз пока невозможно сделать.
Когда ждать серьезных метеоударов
Согласно предварительным прогнозам, ноябрь обещает быть месяцем мощных магнитных бурь, которые могут оказать существенное влияние на земную магнитосферу. Так, 11, 12, 15 и 20 ноября ожидается повышение уровня возмущений до четырех баллов, что соответствует состоянию возбужденной магнитосферы.
Однако наиболее интенсивные магнитные бури ожидаются 24 и 25 ноября, когда мощность вспышек на Солнце достигнет пика и увеличится до пяти баллов. Это значение считается шоковым и может привести к серьезным последствиям для земной магнитосферы.
Напомним, что ранее эксперты NASA, NOAA и Группы по прогнозированию солнечного цикла сообщали о достижении Солнцем пика активности в текущем цикле. При этом они не прогнозируют снижения активности в ближайшие 12 месяцев. Более того, есть вероятность, что в 2025 году количество магнитных бурь может увеличиться, что может привести к еще более значительным последствиям для нашей планеты.
Как магнитные бури влияют на здоровье
О том, влияют ли вспышки на Солнце на состояние человека, ученые до сих пор спорят. Одни исследователи утверждают, что человеческий организм не может чувствовать геомагнитные колебания, в то время как другие полагают, что такие колебания могут оказывать определенное воздействие на здоровье человека.
Ранее руководитель отдела физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с URA.RU заявил, связи между явлениями нет. Однако люди, которые получают предупреждение о предстоящих штормах, могут чувствовать себя хуже в указанные дни, в то время как отсутствие предупреждения не меняет их состояние, заверил эксперт.
Несмотря на отсутствие научного подтверждения влияния магнитных бурь на самочувствие, значительная часть населения, по словам Анастасии Акуловой, заведующей отделением сосудистой хирургии ЦКБ РЖД-Медицина, ощущает их воздействие. Опросы показывают, что от 50 до 70% людей испытывают различные симптомы во время геомагнитных возмущений. Акулова объясняет это изменением вязкости крови и ухудшением газообмена, что, по ее мнению, может увеличить частоту инфарктов миокарда и тромбозов нижних конечностей, а также повысить риск инсульта до 47%.
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