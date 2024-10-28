На шестидневной рабочей неделе ожидаются сюрпризы от магнитных бурь

В России стартовала самая длинная рабочая неделя в этом году. Она растянется на шесть дней. В субботу, 2 ноября, предусмотрен сокращенный рабочий день, выходной перенесен на 30 апреля 2025 года. В результате следующая неделя будет короче обычного и продлится с 5 по 8 ноября. Шестидневная рабочая неделя должна пройти стабильно с точки зрения космической погоды. Тем не менее, эксперты настоятельно рекомендуют людям, чувствительным к метеорологическим изменениям, не терять бдительность. Существует вероятность того, что в ближайшие дни на Солнце могут произойти интенсивные вспышки. Как пережить сюрпризы от магнитных бурь — в материале URA.RU.
Когда ждать магнитных бурь на длинной рабочей неделе
По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, в ближайшее время ожидается низкая солнечная активность. Как сообщил NEWS.ru руководитель института, все прогнозы указывают на то, что в обозримом будущем не предвидится сильных магнитных бурь. «Солнце спокойно, поэтому на ближайшую неделю мы ожидаем скорее низкую геомагнитную активность», — уточнил Петрукович.
Также эксперт добавил, что более точные прогнозы возможности возникновения магнитных бурь появятся после регистрации солнечных вспышек. Петрукович отметил, что несмотря на текущую стабильность, геофизическая ситуация остается переменчивой: в последние недели наблюдались неожиданные усиления солнечной активности с последующими вспышками, которые предвещали возможные магнитные бури, однако большинство из них так и не реализовались.
Ольга Зеливянская, доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, объяснила, что наше время характеризуется как период геомагнитного максимума одиннадцатилетнего солнечного цикла. В такие периоды сюрпризы возможны почти каждый день. Несмотря на то, что в ближайшие дни прогнозируются лишь магнитные бури средней силы, Солнце всегда может преподнести неожиданности, отметила Зеливянская.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Дмитрий Вибе, руководитель отдела физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН, заявил, что солнечные вспышки значительно не влияют на здоровье человека. Он объяснил, что предупреждение метеозависимых людей о предстоящих магнитных бурях может привести к ухудшению их самочувствия в указанные дни. В случае отсутствия предупреждения их состояние остается неизменным. Вибе также отметил, что хотя вероятность сердечных приступов увеличивается во время магнитных бурь, она не выделяется на фоне других жизненных стрессов.
По словам Анастасии Акуловой, заведующей отделением сосудистой хирургии в Центральной клинической больнице «РЖД-Медицина», научных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье нет. Тем не менее, по результатам опросов, которые Акулова приводит, от 50 до 70% населения чувствуют эти природные явления. Эксперт подчеркнула, что в период магнитной бури изменяется вязкость крови и усложняется газообмен, что способствует учащению случаев инфаркта миокарда и тромбоза нижних конечностей, а риск инсульта возрастает до 47%.
Терапевт Виктория Краснова отметила, что в дни сильных магнитных бурь ее пациенты испытывают различные симптомы. Среди наиболее частых жалоб — колебания артериального давления и общая слабость. Краснова указала, что в такие периоды также обостряются хронические заболевания.
Что поможет пережить магнитные бури
Краснова рекомендовала населению придерживаться несложных правил для поддержания здоровья. По ее словам, в периоды магнитных бурь важно обеспечить себе достаточный отдых, больше времени проводить на улице и избегать ненужных переживаний по поводу мелких проблем. Также следует соблюдать умеренность в физических упражнениях и стремиться к сбалансированному рациону.
Доктор Павел Смирнов посоветовал людям, чувствительным к изменениям погоды, в периоды магнитных бурь принимать теплую ванну вечером. Это способствует расслаблению организма и улучшению качества сна. Также Смирнов подчеркнул важность правильного питания.
«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заключил врач.
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