В Челябинске оплачивать ипотеку по рыночным ставкам под 25% за новое однокомнатное жилье могут горожане с заработком от 131 тысячи рублей в месяц. Об этом 30 октября сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске льготные ипотеки приостановлены во многих банках. При этом оплачивать ипотеку по текущим рыночным ставкам под 25% за однокомнатную квартиру в новостройке в мегаполисах могут жители, зарабатывающие от 131 тысячи рублей в месяц», — рассчитали в «РБК-Недвижимости» на основе данных агрегаторов и Дом. РФ.
Для сравнения, в июле 2024 года в Челябинске диапазон необходимого дохода для оплаты кредита за однушку при ставках 18% годовых варьировался от 74,3 тысяч рублей в месяц. Зарабатывать для выплаты ипотеки нужно было в полтора раза меньше.
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