Сколько должны зарабатывать челябинцы для выплаты ипотеки. Инфографика

Оплачивать ипотеку могут челябинцы с зарплатой от 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Позволить себе ипотеку по рыночным ставкам могут челябинцы с зарплатой от 131 тысячи рублей в месяц
Позволить себе ипотеку по рыночным ставкам могут челябинцы с зарплатой от 131 тысячи рублей в месяц Фото:

В Челябинске оплачивать ипотеку по рыночным ставкам под 25% за новое однокомнатное жилье могут горожане с заработком от 131 тысячи рублей в месяц. Об этом 30 октября сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске льготные ипотеки приостановлены во многих банках. При этом оплачивать ипотеку по текущим рыночным ставкам под 25% за однокомнатную квартиру в новостройке в мегаполисах могут жители, зарабатывающие от 131 тысячи рублей в месяц», — рассчитали в «РБК-Недвижимости» на основе данных агрегаторов и Дом. РФ.

Для сравнения, в июле 2024 года в Челябинске диапазон необходимого дохода для оплаты кредита за однушку при ставках 18% годовых варьировался от 74,3 тысяч рублей в месяц. Зарабатывать для выплаты ипотеки нужно было в полтора раза меньше.

Позволить себе ипотеку по нынешним ставкам могут челябинцы с зарплатой выше среднего
Позволить себе ипотеку по нынешним ставкам могут челябинцы с зарплатой выше среднего
Фото:

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В Челябинске оплачивать ипотеку по рыночным ставкам под 25% за новое однокомнатное жилье могут горожане с заработком от 131 тысячи рублей в месяц. Об этом 30 октября сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске льготные ипотеки приостановлены во многих банках. При этом оплачивать ипотеку по текущим рыночным ставкам под 25% за однокомнатную квартиру в новостройке в мегаполисах могут жители, зарабатывающие от 131 тысячи рублей в месяц», — рассчитали в «РБК-Недвижимости» на основе данных агрегаторов и Дом. РФ. Для сравнения, в июле 2024 года в Челябинске диапазон необходимого дохода для оплаты кредита за однушку при ставках 18% годовых варьировался от 74,3 тысяч рублей в месяц. Зарабатывать для выплаты ипотеки нужно было в полтора раза меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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