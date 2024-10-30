Челябинская компания помирилась с фирмой ленинградского миллиардера Ходосовского

Предприятие «УралТрансСтрой» («УТС») в Челябинске заключило мировое соглашение с «Северной нерудной компанией» («СНК») Константина Ходосовского из Санкт-Петербурга. Как следует из материалов арбитражного процесса, сумма претензий составила 44,8 млн рублей.
«Информация о принятом судебном акте. Утвердить мировое соглашение», — отмечено на сайте суда.
Разбирательства возникли в связи с договором, заключенным сторонами в марте 2023 года. Ленинградский рудник арендовал транспорт с экипажем. Однако 43,4 млн рублей не выплатил На сумму начислена пеня — свыше 1,4 млн рублей.
Ответчик долг признал. Обязался выплатить его тремя частями до 28 декабря. Подписанты договорились, что исполнение обязательств на основании мирового соглашения снимет претензии, связанные с оказанными услугами. В случае неисполнения условий соглашения стороны согласились на принудительное взыскание.
Годовая выручка «Северной нерудной компании» в 2023 году составила, согласно СБИС, 9,7 млрд рублей. В июне 100% доли в компании получил Ходосовский, занявший также пост гендиректора. Фирма занимается дорожным строительством. Также у миллиардера есть две другие компании «Техносфера» и «Техносфера Инжиниринг», занятых на подрядах по строительству автомагистралей. Выручка первой год назад составила 3,5 млрд рублей, второй — 1,1 млрд рублей. Также бизнесмен Ходосовский занимается недвижимостью.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в истцу и ответчику. Письмо до «УТС» доставить не удалось, в офисе «СНК» к моменту публикации не ответили.
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