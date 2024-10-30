Челябинская компания помирилась с фирмой ленинградского миллиардера Ходосовского

30 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

В суде стороны подписали мировое соглашение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие «УралТрансСтрой» («УТС») в Челябинске заключило мировое соглашение с «Северной нерудной компанией» («СНК») Константина Ходосовского из Санкт-Петербурга. Как следует из материалов арбитражного процесса, сумма претензий составила 44,8 млн рублей. «Информация о принятом судебном акте. Утвердить мировое соглашение», — отмечено на сайте суда. Разбирательства возникли в связи с договором, заключенным сторонами в марте 2023 года. Ленинградский рудник арендовал транспорт с экипажем. Однако 43,4 млн рублей не выплатил На сумму начислена пеня — свыше 1,4 млн рублей. Ответчик долг признал. Обязался выплатить его тремя частями до 28 декабря. Подписанты договорились, что исполнение обязательств на основании мирового соглашения снимет претензии, связанные с оказанными услугами. В случае неисполнения условий соглашения стороны согласились на принудительное взыскание. Годовая выручка «Северной нерудной компании» в 2023 году составила, согласно СБИС, 9,7 млрд рублей. В июне 100% доли в компании получил Ходосовский, занявший также пост гендиректора. Фирма занимается дорожным строительством. Также у миллиардера есть две другие компании «Техносфера» и «Техносфера Инжиниринг», занятых на подрядах по строительству автомагистралей. Выручка первой год назад составила 3,5 млрд рублей, второй — 1,1 млрд рублей. Также бизнесмен Ходосовский занимается недвижимостью. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в истцу и ответчику. Письмо до «УТС» доставить не удалось, в офисе «СНК» к моменту публикации не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие «УралТрансСтрой» («УТС») в Челябинске заключило мировое соглашение с «Северной нерудной компанией» («СНК») Константина Ходосовского из Санкт-Петербурга. Как следует из материалов арбитражного процесса, сумма претензий составила 44,8 млн рублей. «Информация о принятом судебном акте. Утвердить мировое соглашение», — отмечено на сайте суда. Разбирательства возникли в связи с договором, заключенным сторонами в марте 2023 года. Ленинградский рудник арендовал транспорт с экипажем. Однако 43,4 млн рублей не выплатил На сумму начислена пеня — свыше 1,4 млн рублей. Ответчик долг признал. Обязался выплатить его тремя частями до 28 декабря. Подписанты договорились, что исполнение обязательств на основании мирового соглашения снимет претензии, связанные с оказанными услугами. В случае неисполнения условий соглашения стороны согласились на принудительное взыскание. Годовая выручка «Северной нерудной компании» в 2023 году составила, согласно СБИС, 9,7 млрд рублей. В июне 100% доли в компании получил Ходосовский, занявший также пост гендиректора. Фирма занимается дорожным строительством. Также у миллиардера есть две другие компании «Техносфера» и «Техносфера Инжиниринг», занятых на подрядах по строительству автомагистралей. Выручка первой год назад составила 3,5 млрд рублей, второй — 1,1 млрд рублей. Также бизнесмен Ходосовский занимается недвижимостью. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в истцу и ответчику. Письмо до «УТС» доставить не удалось, в офисе «СНК» к моменту публикации не ответили.