В Перми полиция огородила территорию школы №7

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В здание школы никого не пускают
В здание школы никого не пускают Фото:

В Перми у школы №7 сотрудники полиции и частного охранного предприятия огородили вход в школу №7. Пешеходам приходится обходить здание.

«У школы №7 на Попова стоят полицейские и сотрудники ЧОП. По словам очевидцев, территория у школы огорожена», — пишет «В курсе».

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми у школы №7 сотрудники полиции и частного охранного предприятия огородили вход в школу №7. Пешеходам приходится обходить здание. «У школы №7 на Попова стоят полицейские и сотрудники ЧОП. По словам очевидцев, территория у школы огорожена», — пишет «В курсе». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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