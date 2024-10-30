В Перми полиция огородила территорию школы №7

В здание школы никого не пускают
В Перми у школы №7 сотрудники полиции и частного охранного предприятия огородили вход в школу №7. Пешеходам приходится обходить здание.
«У школы №7 на Попова стоят полицейские и сотрудники ЧОП. По словам очевидцев, территория у школы огорожена», — пишет «В курсе».
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
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