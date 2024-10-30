США ввели санкции против гендиректора «Трансмашхолдинга» и десятков предприятий из РФ

Министерство финансов США обновило свои санкционные списки, добавив в них генерального директора компании «Трансмашхолдинг» Кирилла Липу, а также десятки российских предприятий. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
«В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России», — привели на сайте министерства слова госсекретаря США Энтони Блинкен.
Минфин Штатов ввел санкции против сетей компаний, которые занимаются обходом существующих ограничений через посредничество третьих стран. Ограничения также затронули российских производителей и импортеров, задействованных в снабжении военно-промышленного комплекса РФ. Под американские санкции попали такие юридические лица, как Московский авиационный институт, компания «Чип и Дип», научно-промышленное предприятие «Звезда», две компании из структуры Росатома, производитель скафандров «Орлан», производитель шин «Кордиант» и другие.
В дополнение, Министерство торговли США обновило свой список санкций, добавив 40 компаний и расширив надзор за деятельностью еще 50 организаций. Эти меры направлены на предотвращение поставок в Россию товаров, которые относятся к чувствительным категориям.
Санкционные меры также затронули несколько китайских предприятий. Согласно заявлениям официальных лиц США, эти компании осуществляют поставки в Россию товаров двойного назначения, что помогает заполнять критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе. Кроме этого, в число санкционных ограничений попали лица и организации, связанные с поддержкой российской оборонной промышленности со стороны правительства Белоруссии.
Всего в санкционный список США попали почти 400 физических и юридических лиц. По словам Блинкен, санкции ввели за содействие «незаконной агрессии РФ против Украины».
В России неоднократно выражали уверенность в способности страны преодолеть санкционное давление со стороны Запада, которое началось несколько лет назад и продолжает нарастать. Власти в Москве подчеркивали, что Западу не хватает решимости признать неудачу своих санкционных мер против РФ. Также в странах Запада периодически появлялись высказывания о том, что антироссийские санкции оказались неэффективными. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению России является долгосрочной. Он также отметил, что санкции причинили значительный ущерб глобальной экономике. По словам Путина, основная цель западных стран — ухудшение условий жизни миллионов людей.
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