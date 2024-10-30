Путин порадовался за развивающееся село

Путин: доля сельского населения в России превысила 25%
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Путин заявил, что России удалось достичь положительной динамики в показателях сохранения доли сельского населения
Путин заявил, что России удалось достичь положительной динамики в показателях сохранения доли сельского населения Фото:

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение достигнутыми результатами в сохранении доли сельского населения, которая превысила плановые показатели. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства, посвященного реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации — на уровне 25,1% при плановом значении 25%», — заявил Путин на совещании с членами правительства, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что индикатор свидетельствует о том, что реализуемые программы оказывают эффект, и село развивается.

На совещании также обсуждались вопросы развития инфраструктуры в сельских территориях, включая строительство жилья и дорог. Президент отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, предстоит выполнить еще множество задач для дальнейшего улучшения качества жизни в сельской местности. 

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Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение достигнутыми результатами в сохранении доли сельского населения, которая превысила плановые показатели. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства, посвященного реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации — на уровне 25,1% при плановом значении 25%», — заявил Путин на совещании с членами правительства, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что индикатор свидетельствует о том, что реализуемые программы оказывают эффект, и село развивается. На совещании также обсуждались вопросы развития инфраструктуры в сельских территориях, включая строительство жилья и дорог. Президент отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, предстоит выполнить еще множество задач для дальнейшего улучшения качества жизни в сельской местности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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