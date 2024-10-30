Путин порадовался за развивающееся село

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение достигнутыми результатами в сохранении доли сельского населения, которая превысила плановые показатели. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства, посвященного реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
«Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации — на уровне 25,1% при плановом значении 25%», — заявил Путин на совещании с членами правительства, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что индикатор свидетельствует о том, что реализуемые программы оказывают эффект, и село развивается.
На совещании также обсуждались вопросы развития инфраструктуры в сельских территориях, включая строительство жилья и дорог. Президент отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, предстоит выполнить еще множество задач для дальнейшего улучшения качества жизни в сельской местности.
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