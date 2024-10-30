Путин дал правительству особое поручение по ветеранам СВО

На совещании с правительством президент Владимир Путин поручил проработать вопросы трудоустройства участников спецоперации, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Как объяснил URA.RU глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, это своего рода сигнал и региональным властям, и работодателям о том, чтобы они помогали ветеранам в поиске работы.
«Там люди [участники СВО] все как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [„Защитники отечества“] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много», — подчеркнул Путин.
Он вспомнил свою встречу с ветеранами СВО, получивших инвалидность, в Уфе. «Спросил тогда у них, как дела. Говорят, что все отлично, проблем нет. Но на всякий случай попросил коллег из администрации посмотреть, как живут, как работают. На мой взгляд, проблем и вопросов много. Кто-то не может трудоустроиться, — отметил президент. — Попросил бы правительство подготовить перечень поручений по этому направлению».
Трудоустройство ветеранов-инвалидов — действительно серьезная тема для каждого, кто вернулся из зоны боевых действий, рассказала URA.RU руководитель Курганского регионального фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина. В регионе для таких особенных участников СВО условия для трудоустройства, в целом, созданы. «Мы помогаем ребятам трудоустраиваться. Их готовы брать на работу в военкоматы, в бизнес-структуры — никто не отказывает. Работодатели, наоборот, приглашают их сами, они готовы предоставить рабочие места», — отметила Семина.
По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, сегодняшнее поручение Путина — сигнал и местным властям, и работодателям, чтобы они активнее помогали ветеранам-инвалидам с поиском работы. «Это важно — помочь ребятам найти работу. Государство перед ними в долгу, но это заключается не только в выплате пенсии, но и в поддержке с работой, чтобы они были заняты, ведь каждый из них патриот и может принести пользу государству и на гражданке. Думаю, что правительство выработает какие-то дополнительные меры, механизмы, чтобы заинтересовать работодателей в приеме на работу ветеранов СВО с инвалидностью», — заключил Иванов.
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