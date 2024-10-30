«Трактор» со счетом 5:0 выиграл у «Сибири» в Челябинске

Матч проходил в арене «Трактор»
«Трактор» в Челябинске 30 октября одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:0. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«Победа! Уверенная и приятная!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. В составе челябинской команды отличились Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачев, Артем Блажиевский.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Бенуа Гру набрали 34 очка после 22 проведенных встреч.
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