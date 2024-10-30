Криминальный авторитет Вася Бандит экстрадирован из Албании в Россию

Российский вор в законе Игорь Кокунов, известный в преступных кругах как Вася Бандит и обвиняемый в занятии высшей преступной должности, экстрадирован из Албании в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Из Республики Албания в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ экстрадирован россиянин Игорь Кокунов, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии», — рассказала она в беседе с ТАСС. Она добавила, что в Москве он был признан вором в законе и имел определенную сферу влияния.
Дело против Кокунова было возбуждено в 2020 году, он был помещен в СИЗО, затем — под домашний арест. В феврале 2022 Бандит снял электронный браслет и сбежал. В августе 2023 был организован его международный розыск. Он был выдан российским правоохранителям в международном аэропорту Тираны, пояснила Волк.
Вася Бандит был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Он создавал, координировал и поддерживал связи между ОПГ, а также участвовал в дележке влияния и похищении предпринимателей, вымогательстве, разбойных нападениях, мошенничестве и нелегальном бизнесе.
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