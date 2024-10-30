Может ли иностранец с видом на жительство получить пенсию в России

Россия является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Однако не все знают, на каких условиях иностранный гражданин может претендовать на пенсионные выплаты в РФ. В этой статье URA.RU подробно разобрал, кто из иностранцев и при каких обстоятельствах имеет право на получение пенсии в России, а также рассказал о процедуре ее оформления.
Кто может получать пенсию в России
Согласно российскому законодательству, право на получение пенсии в РФ имеют не только граждане страны, но и постоянно проживающие на ее территории иностранцы и лица без гражданства. Ключевым условием для иностранца является наличие вида на жительство (ВНЖ). Временная регистрация не дает права на получение пенсионных выплат.
Вид на жительство подтверждает право иностранца постоянно проживать в России. Он оформляется после получения разрешения на временное проживание и выдается сроком на 5 лет с возможностью продления. С 2019 года для некоторых категорий иностранцев, например, родившихся в СССР или имеющих родственников-граждан РФ, стало возможным получение ВНЖ без оформления разрешения на временное проживание.
Условия назначения страховой пенсии по старости для иностранцев
Иностранцы с ВНЖ имеют право на получение страховой пенсии по старости на тех же условиях, что и российские граждане. В 2024 году для ее оформления необходимо:
- Достигнуть пенсионного возраста: 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.
- Иметь не менее 15 лет страхового стажа.
- Накопить минимальное количество пенсионных баллов (ИПК) — 28,2.
Страховой стаж формируется за счет периодов официальной работы, во время которых работодатель уплачивал за сотрудника страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). Иностранец должен быть трудоустроен по трудовому или гражданско-правовому договору сроком не менее 6 месяцев в году. Соответственно, чем дольше иностранный гражданин легально работает в России, тем больше у него будет страховой стаж и пенсионных баллов.
Социальная пенсия для иностранцев
Если иностранец достиг пенсионного возраста, но не смог выработать необходимый страховой стаж и набрать нужное количество баллов, он может претендовать на социальную пенсию по старости. Главное условие — постоянное проживание на территории РФ не менее 15 лет. Причем эти 15 лет не обязательно должны быть непрерывными, засчитываются все периоды постоянного проживания в России, подтвержденные видом на жительство. Периоды временной регистрации не учитываются.
Учет стажа, полученного в странах СНГ
Для граждан ряда стран СНГ, таких как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, при назначении российской пенсии учитывается трудовой стаж, заработанный на территории этих государств. Это стало возможным благодаря заключенным международным соглашениям между странами. В рамках такого сотрудничества Россия и страна, гражданином которой является пенсионер, суммируют его трудовой стаж и каждая назначает свою часть пенсии пропорционально стажу, выработанному на ее территории. При этом одновременно получать пенсию и в России, и на родине иностранец не может.
Порядок оформления пенсии для иностранца с ВНЖ
Чтобы оформить пенсию, иностранному гражданину с видом на жительство необходимо обратиться в отделение ПФР по месту постоянной регистрации или в МФЦ. Заявление можно подать лично, через интернет или по почте.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
- вид на жительство;
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, трудовые договоры, справки от работодателей и т.д.), а также их заверенный перевод на русский язык;
- справку о прекращении выплаты пенсии на родине (если пенсия ранее назначалась).
Решение о назначении пенсии выносится в течение 10 рабочих дней. Если требуется дополнительная проверка документов или направление запросов в другие государства, срок рассмотрения может быть продлен до 3 месяцев.
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