Курганский ХК «Зауралье» обыграл «Дизель» из Пензы. Видео

30 октября 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Хоккеисты победили в тяжелом матче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганский хоккейный клуб «Зауралье» победил в матче с пензенским «Дизелем». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе клуба. «Сражались от начала и до конца, забили шайбы и героически терпели в обороне. В тяжелом матче одержали важную и нужную победу! „Зауралье“ — „Дизель“ — 3:1», — сообщили в telegram-канале ХК. Голы забили: 1:0 — Камиль Шиафотдинов (А. Ерофеев, И. Дервук, 13:22);

2:0 — Владимир Михалев (К. Шиафотдинов, 24:12, бол.);

2:1 — Данила Попов (А. Лукичев, Н. Ли, 46:52, бол.);

3:1 — Вадим Антипин (П. Тютнев, А. Ерофеев, 51:15). Главный тренер ХК «Зауралье» отметил, что первая половина матча прошла хорошо, а команда была самоотверженна в концовке. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, что курганцы стали сами себе создавать проблемы. Главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов» сказал, что его команда была наказана соперником за нереализацию моментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» победил в матче с пензенским «Дизелем». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе клуба. «Сражались от начала и до конца, забили шайбы и героически терпели в обороне. В тяжелом матче одержали важную и нужную победу! „Зауралье“ — „Дизель“ — 3:1», — сообщили в telegram-канале ХК. Голы забили: Главный тренер ХК «Зауралье» отметил, что первая половина матча прошла хорошо, а команда была самоотверженна в концовке. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, что курганцы стали сами себе создавать проблемы. Главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов» сказал, что его команда была наказана соперником за нереализацию моментов.