Курганский хоккейный клуб «Зауралье» победил в матче с пензенским «Дизелем». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе клуба.
«Сражались от начала и до конца, забили шайбы и героически терпели в обороне. В тяжелом матче одержали важную и нужную победу! „Зауралье“ — „Дизель“ — 3:1», — сообщили в telegram-канале ХК.
Голы забили:
- 1:0 — Камиль Шиафотдинов (А. Ерофеев, И. Дервук, 13:22);
- 2:0 — Владимир Михалев (К. Шиафотдинов, 24:12, бол.);
- 2:1 — Данила Попов (А. Лукичев, Н. Ли, 46:52, бол.);
- 3:1 — Вадим Антипин (П. Тютнев, А. Ерофеев, 51:15).
Главный тренер ХК «Зауралье» отметил, что первая половина матча прошла хорошо, а команда была самоотверженна в концовке. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, что курганцы стали сами себе создавать проблемы. Главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов» сказал, что его команда была наказана соперником за нереализацию моментов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!