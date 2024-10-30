Курганский ХК «Зауралье» обыграл «Дизель» из Пензы. Видео

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Хоккей. Курган, ворота, вратарь, зауралье, хоккей
Хоккеисты победили в тяжелом матче Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» победил в матче с пензенским «Дизелем». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе клуба.

«Сражались от начала и до конца, забили шайбы и героически терпели в обороне. В тяжелом матче одержали важную и нужную победу! „Зауралье“ — „Дизель“ — 3:1», — сообщили в telegram-канале ХК.

Голы забили:

  • 1:0 — Камиль Шиафотдинов (А. Ерофеев, И. Дервук, 13:22);
  • 2:0 — Владимир Михалев (К. Шиафотдинов, 24:12, бол.);
  • 2:1 — Данила Попов (А. Лукичев, Н. Ли, 46:52, бол.);
  • 3:1 — Вадим Антипин (П. Тютнев, А. Ерофеев, 51:15).

Главный тренер ХК «Зауралье» отметил, что первая половина матча прошла хорошо, а команда была самоотверженна в концовке. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, что курганцы стали сами себе создавать проблемы. Главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов» сказал, что его команда была наказана соперником за нереализацию моментов.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» победил в матче с пензенским «Дизелем». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе клуба. «Сражались от начала и до конца, забили шайбы и героически терпели в обороне. В тяжелом матче одержали важную и нужную победу! „Зауралье“ — „Дизель“ — 3:1», — сообщили в telegram-канале ХК. Голы забили: Главный тренер ХК «Зауралье» отметил, что первая половина матча прошла хорошо, а команда была самоотверженна в концовке. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, что курганцы стали сами себе создавать проблемы. Главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов» сказал, что его команда была наказана соперником за нереализацию моментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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