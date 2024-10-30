Инстасамка и «Ленинград» выпустят совместный альбом

Выход совместного альбома группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) назначен на 8 ноября, а все песни в нем будут общими. Об этом заявил директор исполнительницы.
«Да, информация верная. Выход альбома запланирован на 8 ноября. На всех треках будут все», — заявил директор в беседе с ТАСС.
Сообщалось, что поп-певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Дуэт Шнурова и Зотеевой может установить рекорд, став самым дорогим в России. Артисты могут получить за одно выступление 60 миллионов рублей.
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