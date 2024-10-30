30 октября 2024

Инстасамка и «Ленинград» выпустят совместный альбом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Руки Верх. Пермь, микрофон, бар, караоке
Совместный альбом выйдет 8 октября Фото:

Выход совместного альбома группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) назначен на 8 ноября, а все песни в нем будут общими. Об этом заявил директор исполнительницы.

«Да, информация верная. Выход альбома запланирован на 8 ноября. На всех треках будут все», — заявил директор в беседе с ТАСС.

Сообщалось, что поп-певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Дуэт Шнурова и Зотеевой может установить рекорд, став самым дорогим в России. Артисты могут получить за одно выступление 60 миллионов рублей.

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Выход совместного альбома группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) назначен на 8 ноября, а все песни в нем будут общими. Об этом заявил директор исполнительницы. «Да, информация верная. Выход альбома запланирован на 8 ноября. На всех треках будут все», — заявил директор в беседе с ТАСС. Сообщалось, что поп-певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Дуэт Шнурова и Зотеевой может установить рекорд, став самым дорогим в России. Артисты могут получить за одно выступление 60 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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