Инстасамка и «Ленинград» выпустят совместный альбом

31 октября 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Совместный альбом выйдет 8 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Выход совместного альбома группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) назначен на 8 ноября, а все песни в нем будут общими. Об этом заявил директор исполнительницы. «Да, информация верная. Выход альбома запланирован на 8 ноября. На всех треках будут все», — заявил директор в беседе с ТАСС. Сообщалось, что поп-певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Дуэт Шнурова и Зотеевой может установить рекорд, став самым дорогим в России. Артисты могут получить за одно выступление 60 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выход совместного альбома группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) назначен на 8 ноября, а все песни в нем будут общими. Об этом заявил директор исполнительницы. «Да, информация верная. Выход альбома запланирован на 8 ноября. На всех треках будут все», — заявил директор в беседе с ТАСС. Сообщалось, что поп-певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Дуэт Шнурова и Зотеевой может установить рекорд, став самым дорогим в России. Артисты могут получить за одно выступление 60 миллионов рублей.