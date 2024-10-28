Mash: Инстасамка споет для нового альбома группы «Ленинград»

Поп-певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Планируется как минимум один совместный альбом, пишет telegram-канал Mash.
«Инстасамка станет новой солисткой „Ленинграда“», — говорится в материале. Там добавили, что Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и впереди минимум один совместный альбом — первый для «Ленинграда» за последние шесть лет.
По информации Mash, Шнуров решил вернуться к музыке после личных проблем. Он искал молодую и популярную солистку. После встречи Инстасамки и Шнурова были записаны пробные композиции, а совместные туры и клипы еще на стадии обсуждения.
В середине октября у Сергея Шнурова произошли перемены в личной жизни. Артист официально развелся с Ольгой Абрамовой. Решение вступит в силу через месяц. Развод был иницииирован самой Абрамовой еще 16 сентября. Пара была в браке с 2018 года, за это время у них родилось двое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.