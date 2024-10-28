Mash: Инстасамка споет для нового альбома группы «Ленинград»

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Шнуров выбрал Инстасамку в качестве солистки для нового альбома "Ленинграда"
Шнуров выбрал Инстасамку в качестве солистки для нового альбома "Ленинграда" Фото:

Поп-певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Планируется как минимум один совместный альбом, пишет telegram-канал Mash. 

«Инстасамка станет новой солисткой „Ленинграда“», — говорится в материале. Там добавили, что Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и впереди минимум один совместный альбом — первый для «Ленинграда» за последние шесть лет.

По информации Mash, Шнуров решил вернуться к музыке после личных проблем. Он искал молодую и популярную солистку. После встречи Инстасамки и Шнурова были записаны пробные композиции, а совместные туры и клипы еще на стадии обсуждения. 

В середине октября у Сергея Шнурова произошли перемены в личной жизни. Артист официально развелся с Ольгой Абрамовой. Решение вступит в силу через месяц. Развод был иницииирован самой Абрамовой еще 16 сентября. Пара была в браке с 2018 года, за это время у них родилось двое детей.

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Поп-певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с певицей. Планируется как минимум один совместный альбом, пишет telegram-канал Mash.  «Инстасамка станет новой солисткой „Ленинграда“», — говорится в материале. Там добавили, что Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и впереди минимум один совместный альбом — первый для «Ленинграда» за последние шесть лет. По информации Mash, Шнуров решил вернуться к музыке после личных проблем. Он искал молодую и популярную солистку. После встречи Инстасамки и Шнурова были записаны пробные композиции, а совместные туры и клипы еще на стадии обсуждения.  В середине октября у Сергея Шнурова произошли перемены в личной жизни. Артист официально развелся с Ольгой Абрамовой. Решение вступит в силу через месяц. Развод был иницииирован самой Абрамовой еще 16 сентября. Пара была в браке с 2018 года, за это время у них родилось двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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