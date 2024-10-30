СК начал проверку после ДТП с автобусом в Петербурге

31 октября 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Водителя автобуса, по вине которого в Санкт-Петербурге произошло ДТП, госпитализировали Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деталях аварии с автобусом, произошедшей 30 октября в центре Санкт-Петербурга, разберется Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. «Организовано проведение проверки по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей произошло на улице Малой Морской. По предварительной информации, водитель в пути потерял сознание из-за инфаркта. Перед выходом в рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование, переработок зафиксировано не было, а ранее работа шофера нареканий не вызывала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления. На Площади Восстания в Санкт-Петербурге 27 октября произошла еще одна авария с участием автобуса и легковых автомобилей. Водителя общественного транспорта задержали. Ранее суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами. Его приговорили к шести годам колонии, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деталях аварии с автобусом, произошедшей 30 октября в центре Санкт-Петербурга, разберется Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. «Организовано проведение проверки по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей произошло на улице Малой Морской. По предварительной информации, водитель в пути потерял сознание из-за инфаркта. Перед выходом в рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование, переработок зафиксировано не было, а ранее работа шофера нареканий не вызывала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления. На Площади Восстания в Санкт-Петербурге 27 октября произошла еще одна авария с участием автобуса и легковых автомобилей. Водителя общественного транспорта задержали. Ранее суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами. Его приговорили к шести годам колонии, пишет RT.