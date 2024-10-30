30 октября 2024

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Петербурге

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Водителя автобуса, по вине которого в Санкт-Петербурге произошло ДТП, госпитализировали Фото:

В деталях аварии с автобусом, произошедшей 30 октября в центре Санкт-Петербурга, разберется Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Организовано проведение проверки по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей произошло на улице Малой Морской. По предварительной информации, водитель в пути потерял сознание из-за инфаркта. Перед выходом в рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование, переработок зафиксировано не было, а ранее работа шофера нареканий не вызывала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления.

На Площади Восстания в Санкт-Петербурге 27 октября произошла еще одна авария с участием автобуса и легковых автомобилей. Водителя общественного транспорта задержали. Ранее суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами. Его приговорили к шести годам колонии, пишет RT.

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В деталях аварии с автобусом, произошедшей 30 октября в центре Санкт-Петербурга, разберется Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. «Организовано проведение проверки по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей произошло на улице Малой Морской. По предварительной информации, водитель в пути потерял сознание из-за инфаркта. Перед выходом в рейс он прошел обязательное медицинское освидетельствование, переработок зафиксировано не было, а ранее работа шофера нареканий не вызывала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления. На Площади Восстания в Санкт-Петербурге 27 октября произошла еще одна авария с участием автобуса и легковых автомобилей. Водителя общественного транспорта задержали. Ранее суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами. Его приговорили к шести годам колонии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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