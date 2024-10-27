27 октября 2024

Полиция задержала водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с автобусом произошла в Санкт-Петербурге 27 октября (архивное фото)
Авария с автобусом произошла в Санкт-Петербурге 27 октября (архивное фото) Фото:

Полиция Санкт-Петербурга задержали водителя автобуса, который устроил аварию на Площади Восстания, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Установлено, что водитель совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим автобусом и двумя легковыми автомобилями.

По информации полиции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, и четыре человека были госпитализированы. В настоящее время в больницах остаются два человека.

В Санкт-Петербурге столкнулись несколько машин и автобус 27 октября. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Двоих несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Еще одному ребенку оказали помощь на месте. Следственный комитет Санкт-Петербурга, возбудил уголовное дело. Подробности ДТП в Петербурге от очевидца — в материале URA.RU.

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Полиция Санкт-Петербурга задержали водителя автобуса, который устроил аварию на Площади Восстания, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. «В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Установлено, что водитель совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим автобусом и двумя легковыми автомобилями. По информации полиции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, и четыре человека были госпитализированы. В настоящее время в больницах остаются два человека. В Санкт-Петербурге столкнулись несколько машин и автобус 27 октября. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Двоих несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще одному ребенку оказали помощь на месте. Следственный комитет Санкт-Петербурга, возбудил уголовное дело. Подробности ДТП в Петербурге от очевидца — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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