Полиция задержала водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга задержали водителя автобуса, который устроил аварию на Площади Восстания, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Установлено, что водитель совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим автобусом и двумя легковыми автомобилями.
По информации полиции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, и четыре человека были госпитализированы. В настоящее время в больницах остаются два человека.
В Санкт-Петербурге столкнулись несколько машин и автобус 27 октября. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Двоих несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Еще одному ребенку оказали помощь на месте. Следственный комитет Санкт-Петербурга, возбудил уголовное дело. Подробности ДТП в Петербурге от очевидца — в материале URA.RU.
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