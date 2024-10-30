30 октября 2024

В Пермском крае выявили 24 фальшивые банкноты

В Пермском крае на треть снизилось количество обнаруженных поддельных банкнот
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Чаще всего подделывают пятитысячные купюры Фото:

С начала 2024 года в Пермском крае изъяты 24 поддельные купюры. Наибольший интерес для фальшивомонетчиков представляют пятитысячные банкноты. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

«За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края выявили 24 поддельные банкноты, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество подделок составили пятитысячные купюры — 12 штук, также обнаружены три банкноты номиналом 2000 рублей и семь — по 1000 рублей. Кроме того, выявили одну подделку на 100 долларов США», — отметили в банке.

Уточняется, что в целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тысяч подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.

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С начала 2024 года в Пермском крае изъяты 24 поддельные купюры. Наибольший интерес для фальшивомонетчиков представляют пятитысячные банкноты. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России. «За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края выявили 24 поддельные банкноты, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество подделок составили пятитысячные купюры — 12 штук, также обнаружены три банкноты номиналом 2000 рублей и семь — по 1000 рублей. Кроме того, выявили одну подделку на 100 долларов США», — отметили в банке. Уточняется, что в целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тысяч подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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