В Пермском крае выявили 24 фальшивые банкноты

С начала 2024 года в Пермском крае изъяты 24 поддельные купюры. Наибольший интерес для фальшивомонетчиков представляют пятитысячные банкноты. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.
«За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края выявили 24 поддельные банкноты, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество подделок составили пятитысячные купюры — 12 штук, также обнаружены три банкноты номиналом 2000 рублей и семь — по 1000 рублей. Кроме того, выявили одну подделку на 100 долларов США», — отметили в банке.
Уточняется, что в целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тысяч подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.
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