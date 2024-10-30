Маск решил последовать примеру Дурова и стать донором спермы

31 октября 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Илон Маск решил стать донором спермы из-за сокращения населения планеты Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск решил стать донором спермы как основатель Telegram Павел Дуров. Он предложил свой биоматериал знакомым. Об этом пишет издание The New York Times (NYT). «Сторонник экстракорпорального оплодотворения Илон Маск желает роста населения мира. Он даже предлагал свою собственную сперму друзьям и знакомым, включая бывшего независимого кандидата в вице-президенты Николь Шанахан. Об этом рассказали два знакомых с ситуацией источника. Шанахан отказалась», — сообщило NYT. Газета объяснила, что желание делиться ДНК у Маска появилось из-за сокращения населения планеты. Он считает, что наступает глобальный демографический кризис, который уничтожит человечество. Миллиардер призывает своих подписчиков в социальной сети рожать как можно больше детей. NYT отметило, что у самого Маска 11 детей от трех разных матерей. Как ранее писало URA.RU, Илон Маск назвал «уровнем новичка» информацию о том, что у российского предпринимателя Павла Дурова более 100 биологических детей. Ранее о численности своего потомства заявил сам миллиардер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск решил стать донором спермы как основатель Telegram Павел Дуров. Он предложил свой биоматериал знакомым. Об этом пишет издание The New York Times (NYT). «Сторонник экстракорпорального оплодотворения Илон Маск желает роста населения мира. Он даже предлагал свою собственную сперму друзьям и знакомым, включая бывшего независимого кандидата в вице-президенты Николь Шанахан. Об этом рассказали два знакомых с ситуацией источника. Шанахан отказалась», — сообщило NYT. Газета объяснила, что желание делиться ДНК у Маска появилось из-за сокращения населения планеты. Он считает, что наступает глобальный демографический кризис, который уничтожит человечество. Миллиардер призывает своих подписчиков в социальной сети рожать как можно больше детей. NYT отметило, что у самого Маска 11 детей от трех разных матерей. Как ранее писало URA.RU, Илон Маск назвал «уровнем новичка» информацию о том, что у российского предпринимателя Павла Дурова более 100 биологических детей. Ранее о численности своего потомства заявил сам миллиардер.