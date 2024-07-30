Маск пошутил про 100 детей Дурова, назвав его новичком

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил шуткой на новость о том, что у российского предпринимателя Павла Дурова более 100 биологических детей. Маск назвал эту цифру «уровнем новичка».
«„Уровень новичка“ — Чингисхан», — написал Маск в соцсети X. Американский миллиардер в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благотворительная деятельность Дурова помогла сотням семьям в 12 странах обрести детей.
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