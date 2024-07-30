Маск пошутил про 100 детей Дурова, назвав его новичком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск (на фото) приписал цитату "Уровень новичка" Чингисхану, комментируя новость о количестве биологических детей Павла Дурова
Илон Маск (на фото) приписал цитату "Уровень новичка" Чингисхану, комментируя новость о количестве биологических детей Павла Дурова Фото:

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил шуткой на новость о том, что у российского предпринимателя Павла Дурова более 100 биологических детей. Маск назвал эту цифру «уровнем новичка».

«„Уровень новичка“ — Чингисхан», — написал Маск в соцсети X. Американский миллиардер в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благотворительная деятельность Дурова помогла сотням семьям в 12 странах обрести детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил шуткой на новость о том, что у российского предпринимателя Павла Дурова более 100 биологических детей. Маск назвал эту цифру «уровнем новичка». «„Уровень новичка“ — Чингисхан», — написал Маск в соцсети X. Американский миллиардер в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей. Ранее создатель Telegram Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благотворительная деятельность Дурова помогла сотням семьям в 12 странах обрести детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...