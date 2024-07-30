Тайные романы Дурова и донорство спермы: откуда у миллиардера 100 детей

Недавние события вокруг основателя Telegram Павла Дурова вызвали общественный интерес. В начале его предполагаемая девушка Диана Бако объявила о беременности, что стало настоящей сенсацией. В дальнейшем появилась другая женщина, утверждающая, что у нее особые отношения с Дуровым, а именно Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих его детей. Сам Дуров утверждает, что у него более 100 биологических детей. Такое заявление сделало его героем различных мемов. Подробности этой истории рассказывает URA.RU.
Объявление о беременности
23 июля предполагаемая девушка основателя Telegram Павла Дурова, Диана Бако, поделилась в своих социальных сетях радостной новостью о своей беременности. «Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — написала она в своем блоге, добавив к публикации фото с округлившимся животом. Эту информацию подхватили различные СМИ, включая портал Starhit.ru, который отметил, что ранее в telegram-каналах уже ходили слухи о связи Дурова и Бако. Однако, учитывая непубличный образ жизни миллиардера, подробности его личной жизни остаются неизвестными.
Диана Бако предпочитает не оглашать имя своего партнера, но в ее профиле в социальных сетях указано, что она является основателем бренда купальников, представленного в Дубае, месте, где также расположен офис Telegram. Starhit предполагает, что Диана может быть новой избранницей Дурова.
Объявление Ирины Болгар
25 июля газета «Комсомольская правда» сообщила о женщине по имени Ирина Болгар, которая заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. Однако данная информация на данный момент остается неподтвержденной. Ирина подтвердила свои слова, добавив, что хотя их брак с Павлом не был официально зарегистрирован, они проживали в гражданском браке.
На страницах в соцсетях Ирины размещены фотографии с тремя детьми: двумя мальчиками и девочкой, которые носят фамилию Дуров. Она добавила, что знакома с Павлом Дуровым с 2012 года и что их отношения были серьезными и длительными, несмотря на отсутствие официального брака.
Признание Дурова
30 июля Павел Дуров в своем telegram-канале сообщил о том, что у него более 100 биологических детей. По словам Дурова, пятнадцать лет назад его друг обратился с просьбой помочь ему стать отцом, и теперь на основании этой деятельности у Дурова оказалось такое большое количество детей. Он подчеркнул, что в клиниках, где проводилась ЭКО, все еще есть его замороженная сперма, доступная для использования.
Реакция Илона Маска
В тот же день американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о том, что у Дурова более 100 биологических детей, шуточным образом. Он отметил, что такая цифра является «уровнем новичка». В своем сообщении в соцсети X Маск с иронией привел цитату основателя Монгольской империи Чингисхана, известного тем, что, по легенде, у него было свыше 600 детей, добавив, что на его фоне достижения Дурова выглядят скромно.
Заявление Болгар о «настоящем сексе» с Дуровым
Также 30 июля Ирина Болгар подтвердила, что их отношения с Дуровым были настоящими, несмотря на отсутствие формального брака. Она рассказала, что они жили как полноценная семья.
Именно поэтому девушка решила поделиться информацией об их связи с обществом, учитывая, что ее дети начали интересоваться, почему о них не упоминается в средствах массовой информации.
Личные отношения Павла Дурова
Павел Дуров ранее был женат на Дарье Бондаренко, с которой познакомился в конце нулевых во время интервью для студенческой газеты. У них двое детей — Алина и Михаил, чьи имена стали известны благодаря журналистским расследованиям. В 2014 году появились слухи о его романе с сербской моделью Катариной Пудар, также называются имена других девушек, таких как модель Алена Шишкова и Мария Троцко, но официальных подтверждений этих отношений не было.
Что такое банк спермы, о котором говорил Дуров
Банк спермы — это учреждение, которое предоставляет услуги для решения проблем бесплодия у мужчин, предотвращения передачи генетических заболеваний и помощи одиноким женщинам. Сперма доноров замораживается и хранится длительное время, что способствует сохранению качества генетического материала и исключает риск передачи инфекций. Именно в такой банк свой генетический материал сдал Павел Дуров.
Процесс донорства включает обширные медицинские и генетические обследования, в результате которых доноры сдают анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис и проходят оценку у различных специалистов. Сперма используется преимущественно для искусственной инсеминации и ЭКО.
Банки спермы обеспечивают конфиденциальность как для доноров, так и для получателей, предоставляя необходимую информацию о любом доноре, включая его здоровье, физические характеристики и образование. Возможность донорства также доступна для родственников или знакомых пациентов. Основные требования к донорам включают возраст от 20 до 40 лет и определенные параметры качества спермы.
Требования и как стать донором
Множество пар надеются стать родителями, и часто бесплодие связано с мужским здоровьем. Донорская сперма необходима для ЭКО и инсеминации, а также женщинам, которые хотят стать мамами без партнера.
Требования к донорам
Стать донором может не каждый. Необходимы молодые, здоровые мужчины в возрасте от 18 до 33 лет с ростом от 170 сантиметров, граждане РФ или обладатели вида на жительство. Они должны быть свободны от вредных привычек, иметь хорошее здоровье и отличное зрение.
Этапы процесса донорства
- Заявка и обследование. Заполните заявку на сайте центра, получите медицинское обследование, которое важно для оценки вашего здоровья и фертильности.
- Сдача спермы на исследование. Сперму собирают в специальной комнате. Подготовка включает воздержание от половых контактов за три-пять дней до сдачи и отказ от алкоголя и сауны за неделю. После этого проводится спермограмма для проверки потенциала к оплодотворению.
- Обследование донора. Оно регламентируется Минздравом и включает осмотры специалистов, анализы на инфекции и генетический скрининг.
- Сдача биоматериала. При успешных анализах и обследовании заключается договор, и донор может начать сдавать сперму. Семенную жидкость можно сдавать каждые три-четыре дня с учетом периода воздержания.
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