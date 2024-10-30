30 октября 2024

В Челябинской области Минобороны выставило на торги лом и отходы драгметаллов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, лом, металлолом, куча, железо, свалка, металл, переплавка
Минобороны реализует продукты утилизации вооружения и военной техники (архивное фото) Фото:

В Миассе Челябинской области предлагают приобрести лом и отходы драгоценных металлов. Продавцом выступает Минобороны России. Предложение появилось на сайте «Торги России».

«Объект находится в Миассе на Тургоякском шоссе, 4/9. Аукцион проводится в соответствии с предписанием Департамента военного имущества Минобороны России. Оно направлено на реализацию продуктов утилизации вооружения и военной техники, полученных в ходе исполнения государственных контрактов», — говорится в карточке лота.

Торги проводятся через открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Начальная стоимость составляет 80,9 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет четыре миллиона рублей, а размер задатка — почти 8,1 миллиона рублей. Прием заявок начался 31 октября 2024 года.

Минобороны реализует продукты утилизации вооружения и военной техники
Минобороны реализует продукты утилизации вооружения и военной техники

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В Миассе Челябинской области предлагают приобрести лом и отходы драгоценных металлов. Продавцом выступает Минобороны России. Предложение появилось на сайте «Торги России». «Объект находится в Миассе на Тургоякском шоссе, 4/9. Аукцион проводится в соответствии с предписанием Департамента военного имущества Минобороны России. Оно направлено на реализацию продуктов утилизации вооружения и военной техники, полученных в ходе исполнения государственных контрактов», — говорится в карточке лота. Торги проводятся через открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Начальная стоимость составляет 80,9 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет четыре миллиона рублей, а размер задатка — почти 8,1 миллиона рублей. Прием заявок начался 31 октября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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