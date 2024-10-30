В Миассе Челябинской области предлагают приобрести лом и отходы драгоценных металлов. Продавцом выступает Минобороны России. Предложение появилось на сайте «Торги России».
«Объект находится в Миассе на Тургоякском шоссе, 4/9. Аукцион проводится в соответствии с предписанием Департамента военного имущества Минобороны России. Оно направлено на реализацию продуктов утилизации вооружения и военной техники, полученных в ходе исполнения государственных контрактов», — говорится в карточке лота.
Торги проводятся через открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Начальная стоимость составляет 80,9 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет четыре миллиона рублей, а размер задатка — почти 8,1 миллиона рублей. Прием заявок начался 31 октября 2024 года.
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