В Госдуме хотят запретить рекламу услуг тарологов

31 октября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Рекламу услуг тарологов хотят запретить в РФ потому, что они морочат россиянам головы, заявил Андрей Свинцов Фото: Николай Нетунаев © URA.RU В Госдуму планируют внести законопроект, который запрещает рекламу услуг тарологов, потому что власти считают это деструктивным контентом. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). «Законопроект сейчас находится на финальной стадии, он практически дописан. Это будет ограничение на рекламу тарологов, то есть мы предлагаем запретить рекламу услуг тарологов как деструктивного занятия», — заявил Свинцов, отметив, что в течение трех недель законопроект будет внесен в Госдуму. Его слова передает РИА «Новости». По словам Андрея Свинцова, работа по запретам началась именно с тарологов, потому что «вопрос абсолютно понятен: люди берут игральные карты и морочат нашим гражданам голову», делая это за деньги. Член партии ЛДПР добавил, что тарологи дают людям советы за определенный гонорар, это является прямой схемой мошенничества. Помимо прочего, деятельность тарологов в будущем может быть в целом запрещена в России. Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил, что в РФ могут ввести уголовную ответственность за наведение порчи и приворота. Спиридонов активно занимается инициативой по запрету рекламы магических услуг. В сотрудничестве со священником Федором Лукьяновым они нацелены на ограничение доступа к информации о гадании, астрологии и услугах медиумов. По их мнению, это способствует «очистке» информационного пространства от подобного рода контента, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму планируют внести законопроект, который запрещает рекламу услуг тарологов, потому что власти считают это деструктивным контентом. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). «Законопроект сейчас находится на финальной стадии, он практически дописан. Это будет ограничение на рекламу тарологов, то есть мы предлагаем запретить рекламу услуг тарологов как деструктивного занятия», — заявил Свинцов, отметив, что в течение трех недель законопроект будет внесен в Госдуму. Его слова передает РИА «Новости». По словам Андрея Свинцова, работа по запретам началась именно с тарологов, потому что «вопрос абсолютно понятен: люди берут игральные карты и морочат нашим гражданам голову», делая это за деньги. Член партии ЛДПР добавил, что тарологи дают людям советы за определенный гонорар, это является прямой схемой мошенничества. Помимо прочего, деятельность тарологов в будущем может быть в целом запрещена в России. Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил, что в РФ могут ввести уголовную ответственность за наведение порчи и приворота. Спиридонов активно занимается инициативой по запрету рекламы магических услуг. В сотрудничестве со священником Федором Лукьяновым они нацелены на ограничение доступа к информации о гадании, астрологии и услугах медиумов. По их мнению, это способствует «очистке» информационного пространства от подобного рода контента, передает «Национальная служба новостей».