30 октября 2024

Под Челябинском одновременно сгорели несколько дач. Фото

В СНТ «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября сгорели несколько дач
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар
Под Челябинском огонь с одной дачи быстро перекинулся на соседние Фото:

В садово-некоммерческом товариществе «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября загорелся дачный домик. Огонь перекинулся два соседних строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

«В ночное время в челябинском СНТ „Любитель-1“ загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя и плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения», — рассказали в управлении.

В МЧС уточнили, что на момент ликвидации пожара его площадь достигла 250 квадратных метров. В тушении приняли участие 28 человек и семь единиц техники. Никто не пострадал.

Огонь быстро перекинулся на другие строения в СНТ под Челябинском
Огонь быстро перекинулся на другие строения в СНТ под Челябинском

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В садово-некоммерческом товариществе «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября загорелся дачный домик. Огонь перекинулся два соседних строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. «В ночное время в челябинском СНТ „Любитель-1“ загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя и плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения», — рассказали в управлении. В МЧС уточнили, что на момент ликвидации пожара его площадь достигла 250 квадратных метров. В тушении приняли участие 28 человек и семь единиц техники. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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