В садово-некоммерческом товариществе «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября загорелся дачный домик. Огонь перекинулся два соседних строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.
«В ночное время в челябинском СНТ „Любитель-1“ загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя и плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения», — рассказали в управлении.
В МЧС уточнили, что на момент ликвидации пожара его площадь достигла 250 квадратных метров. В тушении приняли участие 28 человек и семь единиц техники. Никто не пострадал.
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