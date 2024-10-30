Под Челябинском одновременно сгорели несколько дач. Фото

В СНТ «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября сгорели несколько дач

31 октября 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Под Челябинском огонь с одной дачи быстро перекинулся на соседние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В садово-некоммерческом товариществе «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября загорелся дачный домик. Огонь перекинулся два соседних строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. «В ночное время в челябинском СНТ „Любитель-1“ загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя и плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения», — рассказали в управлении. В МЧС уточнили, что на момент ликвидации пожара его площадь достигла 250 квадратных метров. В тушении приняли участие 28 человек и семь единиц техники. Никто не пострадал. Огонь быстро перекинулся на другие строения в СНТ под Челябинском Главное управление МЧС России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В садово-некоммерческом товариществе «Любитель-1» под Челябинском ночью 31 октября загорелся дачный домик. Огонь перекинулся два соседних строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. «В ночное время в челябинском СНТ „Любитель-1“ загорелся садовый дом. Позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного извещателя и плотная застройка позволили огню перекинуться еще на два соседних строения», — рассказали в управлении. В МЧС уточнили, что на момент ликвидации пожара его площадь достигла 250 квадратных метров. В тушении приняли участие 28 человек и семь единиц техники. Никто не пострадал.