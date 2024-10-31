Названа главное последствие победы Трампа для Путина

Боец Тактаров: если Трамп победит, они с Путиным смогут договориться
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При победе Трампа на выборах в США они с Путиным смогут закончить военные действия на Украине, считает боец Тактаров
При победе Трампа на выборах в США они с Путиным смогут закончить военные действия на Украине, считает боец Тактаров Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на грядущих выборах, то он совместно с главой РФ Владимиром Путиным найдет решение, как закончить российско-украинский конфликт. Такое мнение выразил боец и актер Олег Тактаров.

«Выборы в США? <...> Если выиграет Трамп, то у них все-таки будет какой-то адекватный разговор с нашим президентом. Естественно, они найдут пути, как закончить военные действия, а закончив это, будет разматываться остальной клубок», — сообщил Тактаров. Его слова передает Sport24.

5 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В борьбе за пост главы государства участвуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Подробности о том, кто занимает лидирующие позиции в предвыборных опросах населения — в материале URA.RU.

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Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на грядущих выборах, то он совместно с главой РФ Владимиром Путиным найдет решение, как закончить российско-украинский конфликт. Такое мнение выразил боец и актер Олег Тактаров. «Выборы в США? <...> Если выиграет Трамп, то у них все-таки будет какой-то адекватный разговор с нашим президентом. Естественно, они найдут пути, как закончить военные действия, а закончив это, будет разматываться остальной клубок», — сообщил Тактаров. Его слова передает Sport24. 5 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В борьбе за пост главы государства участвуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Подробности о том, кто занимает лидирующие позиции в предвыборных опросах населения — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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