Названа главное последствие победы Трампа для Путина

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на грядущих выборах, то он совместно с главой РФ Владимиром Путиным найдет решение, как закончить российско-украинский конфликт. Такое мнение выразил боец и актер Олег Тактаров.
«Выборы в США? <...> Если выиграет Трамп, то у них все-таки будет какой-то адекватный разговор с нашим президентом. Естественно, они найдут пути, как закончить военные действия, а закончив это, будет разматываться остальной клубок», — сообщил Тактаров. Его слова передает Sport24.
5 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В борьбе за пост главы государства участвуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Подробности о том, кто занимает лидирующие позиции в предвыборных опросах населения — в материале URA.RU.
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