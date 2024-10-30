30 октября 2024

Глава Ленинского района Челябинска ушел в отставку, чтобы возглавить Коркино

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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, орел александр
Александр Орел готовится возглавить Коркинский округ Фото:
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Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел 31 октября ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Обязанности районного главы исполняет Ольга Гущина.

«Глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел 31 октября уволился по собственному желанию. Исполняющей обязанности главы района назначена Ольга Гущина, которая до настоящего времени работала заместителем главы», — уточнили в пресс-службе.

По данным URA.RU Орел 31 октября займет должность первого заместителя главы Коркинского муниципального округа. В самое ближайшее время он будет назначен врио главы округа. Место главы Коркинского округа стало вакантным после того, как 30 октября ушла в отставку Наталья Лощинина. Отставке Лощининой предшествовали погромы в домах цыганской диаспоры. Массовые волнения вспыхнули после убийства таксистки. По обвинению в убийстве задержан 16-летний представитель цыганской диаспоры.

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Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел 31 октября ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Обязанности районного главы исполняет Ольга Гущина. «Глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел 31 октября уволился по собственному желанию. Исполняющей обязанности главы района назначена Ольга Гущина, которая до настоящего времени работала заместителем главы», — уточнили в пресс-службе. По данным URA.RU Орел 31 октября займет должность первого заместителя главы Коркинского муниципального округа. В самое ближайшее время он будет назначен врио главы округа. Место главы Коркинского округа стало вакантным после того, как 30 октября ушла в отставку Наталья Лощинина. Отставке Лощининой предшествовали погромы в домах цыганской диаспоры. Массовые волнения вспыхнули после убийства таксистки. По обвинению в убийстве задержан 16-летний представитель цыганской диаспоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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