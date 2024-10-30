Глава Коркинского района Лощинина ушла в отставку после цыганских погромов

Наталья Лощинина подала заявление об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Глава Коркинского района (Челябинская область) Наталья Лощинина подала в отставку после массовых протестов, последовавших за убийством женщины-таксистки. На улицы вышло до 150 человек, которые вынудили представителей цыганской общины бежать из города. Решение об этом, по данным URA.RU, принято губернатором Алексеем Текслером.

«Так называемая „цыганская проблема“ существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — написала Лощинина в своем telegram-канале, объясняя свое решение.

Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.