Ушедшей в отставку после беспорядков главе челябинского Коркино нашли преемника

Глава Ленинского района Челябинска Орел временно возглавит Коркино

Александру Орлу придется «лечить раны» Коркинского муниципального района после народного бунта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Временным руководителем Коркинского муниципального района станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, сообщили источники URA.RU. Ранее управлявшая муниципалитетом Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков, последовавших после убийства женщины-таксистки представителем цыганской диаспоры.

«Лощинина написала заявление об увольнении по собственному желанию — однако с подачи областных властей. Орел станет сначала ее первым замом, а потом, когда закончится передача дел, и возглавит муниципалитет в статусе врио — до новых выборов», — рассказал URA.RU инсайдер. В правительстве Челябинской области от комментариев воздержались.

Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.