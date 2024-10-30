Ушедшей в отставку после беспорядков главе челябинского Коркино нашли преемника

Глава Ленинского района Челябинска Орел временно возглавит Коркино
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Временным руководителем Коркинского муниципального района станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, сообщили источники URA.RU. Ранее управлявшая муниципалитетом Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков, последовавших после убийства женщины-таксистки представителем цыганской диаспоры.

«Лощинина написала заявление об увольнении по собственному желанию — однако с подачи областных властей. Орел станет сначала ее первым замом, а потом, когда закончится передача дел, и возглавит муниципалитет в статусе врио — до новых выборов», — рассказал URA.RU инсайдер. В правительстве Челябинской области от комментариев воздержались.

Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.

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Временным руководителем Коркинского муниципального района станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, сообщили источники URA.RU. Ранее управлявшая муниципалитетом Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков, последовавших после убийства женщины-таксистки представителем цыганской диаспоры. «Лощинина написала заявление об увольнении по собственному желанию — однако с подачи областных властей. Орел станет сначала ее первым замом, а потом, когда закончится передача дел, и возглавит муниципалитет в статусе врио — до новых выборов», — рассказал URA.RU инсайдер. В правительстве Челябинской области от комментариев воздержались. Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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