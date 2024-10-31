Mash: из-под завалов дома в Черкесске спасли бабушку и ребенка

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В Черкесске из-под завалов МЧС спасли троих человек
В Черкесске из-под завалов МЧС спасли троих человек Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Черкесске из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме успешно спасены три человека: пенсионерка, ребенок и мужчина. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Троих человек спасли из-под завалов дома в Черкесске. Это бабушка, ребeнок и мужчина», — сообщил telegram-канал. Сейчас они под присмотром медиков.

Один человек погиб. Взрывом разрушен подъезд, две квартиры и часть стены.

Ранее в Черкесске в многоквартирном доме взорвался газ. После происшествия из здания были эвакуированы 70 человек.

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В Черкесске из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме успешно спасены три человека: пенсионерка, ребенок и мужчина. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Троих человек спасли из-под завалов дома в Черкесске. Это бабушка, ребeнок и мужчина», — сообщил telegram-канал. Сейчас они под присмотром медиков. Один человек погиб. Взрывом разрушен подъезд, две квартиры и часть стены. Ранее в Черкесске в многоквартирном доме взорвался газ. После происшествия из здания были эвакуированы 70 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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