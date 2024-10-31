Mash: из-под завалов дома в Черкесске спасли бабушку и ребенка

В Черкесске из-под завалов МЧС спасли троих человек
новость из сюжетаВ Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке
В Черкесске из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме успешно спасены три человека: пенсионерка, ребенок и мужчина. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Троих человек спасли из-под завалов дома в Черкесске. Это бабушка, ребeнок и мужчина», — сообщил telegram-канал. Сейчас они под присмотром медиков.
Один человек погиб. Взрывом разрушен подъезд, две квартиры и часть стены.
Ранее в Черкесске в многоквартирном доме взорвался газ. После происшествия из здания были эвакуированы 70 человек.
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