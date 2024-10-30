В Пермском крае за неделю взлетели цены на бензин

В Перми средняя цена автомобильного бензина достигла 59 рублей за литр. За неделю прирост составил 10 копеек. Об этом сказано в отчете Росстата.
«За период с 22 по 28 октября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 74 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 достигла 53,64 рубля, АИ-95 — 58,27 рубля, АИ-98 и выше — 80,44 рубля», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за неделю больше всего подорожал АИ-98 и выше. Прирост составил 40 копеек. Средняя цена дизельного топлива поднялась на 16 копеек и достигла 67,64 рубля.
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