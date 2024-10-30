30 октября 2024

Свердловчанин, укравший 19 млн у актрисы из Москвы, сел в тюрьму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Ширинов заключил сделку со следствием
Артем Ширинов заключил сделку со следствием Фото:

Свердловчанина Артема Ширинова — участника банды мошенников, выманившей 19 миллионов у московской актрисы — отправили в колонию на пять лет. Такое решение принял Талицкий районный суд.

«Ширинов признан виновным в мошенничестве и краже. Ему назначено пять лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны», — сказали URA.RU в инстанции. Дело рассматривалось в особом порядке, потому что Ширинов заключил сделку со следствием и признал свою вину.

По версии силовиков, Ширинов с подельниками в сентябре 2023 года заставили актрису Московского театра (ее имя не раскрывается) взять кредит, продать элитный BMW X1 и квартиру. Затем вырученные деньги (19 млн) передать мошенникам. Кроме того, банде вменяют еще один эпизод кражи 1,5 млн рублей у жителя Урала.

Дело рассматривалось в Талице
Дело рассматривалось в Талице
Фото:
Артем Ширинов получил пять лет колонии
Артем Ширинов получил пять лет колонии
Фото:

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Свердловчанина Артема Ширинова — участника банды мошенников, выманившей 19 миллионов у московской актрисы — отправили в колонию на пять лет. Такое решение принял Талицкий районный суд. «Ширинов признан виновным в мошенничестве и краже. Ему назначено пять лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны», — сказали URA.RU в инстанции. Дело рассматривалось в особом порядке, потому что Ширинов заключил сделку со следствием и признал свою вину. По версии силовиков, Ширинов с подельниками в сентябре 2023 года заставили актрису Московского театра (ее имя не раскрывается) взять кредит, продать элитный BMW X1 и квартиру. Затем вырученные деньги (19 млн) передать мошенникам. Кроме того, банде вменяют еще один эпизод кражи 1,5 млн рублей у жителя Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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