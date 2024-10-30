Свердловчанина Артема Ширинова — участника банды мошенников, выманившей 19 миллионов у московской актрисы — отправили в колонию на пять лет. Такое решение принял Талицкий районный суд.
«Ширинов признан виновным в мошенничестве и краже. Ему назначено пять лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны», — сказали URA.RU в инстанции. Дело рассматривалось в особом порядке, потому что Ширинов заключил сделку со следствием и признал свою вину.
По версии силовиков, Ширинов с подельниками в сентябре 2023 года заставили актрису Московского театра (ее имя не раскрывается) взять кредит, продать элитный BMW X1 и квартиру. Затем вырученные деньги (19 млн) передать мошенникам. Кроме того, банде вменяют еще один эпизод кражи 1,5 млн рублей у жителя Урала.
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