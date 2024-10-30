30 октября 2024

В Екатеринбурге 9-классник пытался покончить с собой из-за ОГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Парень сейчас находится в больнице (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 16-летний парень совершил попытку суицида после того, как плохо написал пробный общий госэкзамен (ОГЭ). Школьник выжил и сейчас в больнице, сообщил источник URA.RU.

«Утром 30 октября девятиклассник пожаловался маме, что чувствует себя плохо, и попросил разрешения не идти в школу. Она согласилась и ушла на работу. Спустя время женщине позвонил врач скорой и заявил, что ее сын совершил попытку суицида. Это произошло после того, как он сдал пробный ОГЭ на ноль баллов, и его отругали родители», — рассказал собеседник агентства.

Состояние школьника удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.

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В Екатеринбурге 16-летний парень совершил попытку суицида после того, как плохо написал пробный общий госэкзамен (ОГЭ). Школьник выжил и сейчас в больнице, сообщил источник URA.RU. «Утром 30 октября девятиклассник пожаловался маме, что чувствует себя плохо, и попросил разрешения не идти в школу. Она согласилась и ушла на работу. Спустя время женщине позвонил врач скорой и заявил, что ее сын совершил попытку суицида. Это произошло после того, как он сдал пробный ОГЭ на ноль баллов, и его отругали родители», — рассказал собеседник агентства. Состояние школьника удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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