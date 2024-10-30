В Екатеринбурге 9-классник пытался покончить с собой из-за ОГЭ

В Екатеринбурге 16-летний парень совершил попытку суицида после того, как плохо написал пробный общий госэкзамен (ОГЭ). Школьник выжил и сейчас в больнице, сообщил источник URA.RU.
«Утром 30 октября девятиклассник пожаловался маме, что чувствует себя плохо, и попросил разрешения не идти в школу. Она согласилась и ушла на работу. Спустя время женщине позвонил врач скорой и заявил, что ее сын совершил попытку суицида. Это произошло после того, как он сдал пробный ОГЭ на ноль баллов, и его отругали родители», — рассказал собеседник агентства.
Состояние школьника удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.
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