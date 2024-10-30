Глава округа в Пермском крае Кабанов подал в отставку

Кабанов возглавлял округ с 2000 года
Глава Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов написал заявление об увольнении. Пост он решил покинуть пост по собственному желанию.
«Заявление на отставку Кабанов подал в окружную думу вчера, 30 октября. Просил принять отставку уже сегодня, 31 октября», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что заявление местная дума будет рассматривать 31 октября. На место временно исполняющего обязанности главы округа могут назначить первого заместителя Кабанова Алексея Чурсова.
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