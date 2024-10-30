В Челябинск зашла крупная федеральная сеть доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс. Лавка». Сервис запустили 31 октября, сообщает пресс-служба компании.
«В Челябинск 31 октября зашел крупный игрок на рынке доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома — „Яндекс. Лавка“. Жители города могут заказать более 90 готовых блюд», — сообщили в пресс-службе компании, пишет сайт «74.ру».
Челябинск стал 12-м городом, в котором заработал федеральный сервис. Дарксторы компании находятся в Курчатовском, Калининском и Советском районах. До конца года планируется открыть еще два. В Челябинске в каждом мини-складе есть своя специальная кухня, где готовят бургеры, хот-доги, пиццу.
Логистика на пунктах сбора выстроена так, что собрать заказ сборщик может за пять минут. Курьеров сервиса можно отличить по голубой униформе. Передвигаться по городу они будут на электровелосипедах, оснащенных батареей и IoT-модулем.
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