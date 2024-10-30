Свердловский участник СВО погиб, не дождавшись выплат, которые ему задолжали

Участник спецоперации РФ на Украине из Камышлова (Свердловская область) Андрей Б. погиб, не дождавшись выплат за службу на фронте, которые ему задолжали за несколько месяцев. Об этом стало известно после обращения его вдовы к депутату Госдумы Максиму Иванову, который помог семье добиться денежного довольствия.
«В течение нескольких дней уточнял у вдовы дополнительную информацию по военнослужащему. В итоге включил его фамилию в список запроса в Генеральную прокуратуру и спустя пару часов получаю от женщины сообщение: „здравствуйте, наш мальчик погиб“» — написал Иванов в своем telegram-канале. Бойцу перестали платить с апреля 2024-го, а в августе его супруга обратилась к депутату.
По его словам, ответ из военной прокуратуры пришел накануне. Факт недоплаты Андрею Б. денежного довольствия подтвердился. «Приказом командира воинской части средства перечислены его матери. Также как и остальные выплаты, по закону положенные в таком случае родственникам погибшего военнослужащего», — отметил, подчеркнул депутат.
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