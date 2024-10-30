Власти не нашли желающих провести КРТ в тюменском микрорайоне

В Тюмени застройщики не стали принимать участие в аукционе на право проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Как указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU, торги признали несостоявшимися.
«До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе (до 17:00 28 октября) заявок на участие в аукционе не представлено. Отозванных заявок нет. В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе», — указано в протоколе.
Ранее URA.RU писало, что площадь участка, где планируют провести КРТ, составляет 2,22 гектара. В этом районе разрешено строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки.
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