30 октября 2024

Власти не нашли желающих провести КРТ в тюменском микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На торги не подали ни одной заявки
На торги не подали ни одной заявки Фото:

В Тюмени застройщики не стали принимать участие в аукционе на право проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Как указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU, торги признали несостоявшимися. 

«До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе (до 17:00 28 октября) заявок на участие в аукционе не представлено. Отозванных заявок нет. В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе», — указано в протоколе.

Ранее URA.RU писало, что площадь участка, где планируют провести КРТ, составляет 2,22 гектара. В этом районе разрешено строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени застройщики не стали принимать участие в аукционе на право проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Как указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU, торги признали несостоявшимися.  «До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе (до 17:00 28 октября) заявок на участие в аукционе не представлено. Отозванных заявок нет. В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе», — указано в протоколе. Ранее URA.RU писало, что площадь участка, где планируют провести КРТ, составляет 2,22 гектара. В этом районе разрешено строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...