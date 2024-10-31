После взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело

31 октября 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Прокуратура в Черкесске возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе, в результате которого погиб как минимум один человек. Об этом сообщили в ведомстве. «Прокуратура города Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», — заявили в ведомстве. Взрыв в Черкесске произошел на одном из верхних этажей пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 70 человек. В результате произошедшего образовались завалы, из которых на данный момент спасают людей. Следить за происходящим в Черкесске можно в онлайн-трансляции URA.RU.