После взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело

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Суд по делу Еремеева Дмитрия. Тюмень, уголовный кодекс
По факту взрыва газа в Черкесске прокуратура возбудила уголовное дело и проводит проверку Фото:
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В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Прокуратура в Черкесске возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе, в результате которого погиб как минимум один человек. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Прокуратура города Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», — заявили в ведомстве.

Взрыв в Черкесске произошел на одном из верхних этажей пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 70 человек. В результате произошедшего образовались завалы, из которых на данный момент спасают людей. Следить за происходящим в Черкесске можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Прокуратура в Черкесске возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе, в результате которого погиб как минимум один человек. Об этом сообщили в ведомстве. «Прокуратура города Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», — заявили в ведомстве. Взрыв в Черкесске произошел на одном из верхних этажей пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 70 человек. В результате произошедшего образовались завалы, из которых на данный момент спасают людей. Следить за происходящим в Черкесске можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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