Взрыв газа в Черкесске разрушил два этажа дома: что происходило в первые часы ЧП

В Черкесске Карачаево-Черкесской Республики в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Под завалами, образовавшимися после инцидента, могут находиться люди. На данный момент из дома эвакуированы 70 человек. Также в результате произошедшего разрушены две квартиры. Что еще известно о взрыве газа в доме в Черкесске — в материале URA.RU.
Что произошло
Взрыв газа произошел на уровне четвертого-пятого этажа в пятиэтажном доме. В связи с этим была разрушена часть кровли и несколько квартир, передает telegram-канал Shot. В Следственном комитете подтвердили информацию. В telegram-канале Mash добавили, что разрушен подъезд, часть стены и две квартиры, а кирпичи повредили машины под окнами дома.
В результате взрыва газа в Черкесске есть погибший и пострадавшие
Из дома эвакуировали порядка 70 человек. Пострадала как минимум одна женщина. Один человек погиб.
Кроме того, в telegram-канале Mash отметили, что троих человек удалось спасти из-под завалов. Среди них ребенок, мужчина и бабушка, сейчас их осматривают медики. Помимо прочего, двое человек получили травмы лица и головы.
На данный момент на месте проводят работы экстренные службы и следователи. Спасатели МЧС ликвидируют последствия взрыва, привлечены 67 человек и 22 единицы техники, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.