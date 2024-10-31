Взрыв газа в Черкесске разрушил два этажа дома: что происходило в первые часы ЧП

В Черкесске после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 70 человек
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
В многоквартирном доме в Черкесске из-за взрыва газа есть разрушения квартир на верхних этажах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Черкесске Карачаево-Черкесской Республики в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Под завалами, образовавшимися после инцидента, могут находиться люди. На данный момент из дома эвакуированы 70 человек. Также в результате произошедшего разрушены две квартиры. Что еще известно о взрыве газа в доме в Черкесске — в материале URA.RU.

Что произошло

Взрыв газа произошел на уровне четвертого-пятого этажа в пятиэтажном доме. В связи с этим была разрушена часть кровли и несколько квартир, передает telegram-канал Shot. В Следственном комитете подтвердили информацию. В telegram-канале Mash добавили, что разрушен подъезд, часть стены и две квартиры, а кирпичи повредили машины под окнами дома.

В результате взрыва газа в Черкесске есть погибший и пострадавшие

Из дома эвакуировали порядка 70 человек. Пострадала как минимум одна женщина. Один человек погиб.

Кроме того, в telegram-канале Mash отметили, что троих человек удалось спасти из-под завалов. Среди них ребенок, мужчина и бабушка, сейчас их осматривают медики. Помимо прочего, двое человек получили травмы лица и головы.

На данный момент на месте проводят работы экстренные службы и следователи. Спасатели МЧС ликвидируют последствия взрыва, привлечены 67 человек и 22 единицы техники, передает telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии.

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В Черкесске Карачаево-Черкесской Республики в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Под завалами, образовавшимися после инцидента, могут находиться люди. На данный момент из дома эвакуированы 70 человек. Также в результате произошедшего разрушены две квартиры. Что еще известно о взрыве газа в доме в Черкесске — в материале URA.RU. Взрыв газа произошел на уровне четвертого-пятого этажа в пятиэтажном доме. В связи с этим была разрушена часть кровли и несколько квартир, передает telegram-канал Shot. В Следственном комитете подтвердили информацию. В telegram-канале Mash добавили, что разрушен подъезд, часть стены и две квартиры, а кирпичи повредили машины под окнами дома. Из дома эвакуировали порядка 70 человек. Пострадала как минимум одна женщина. Один человек погиб. Кроме того, в telegram-канале Mash отметили, что троих человек удалось спасти из-под завалов. Среди них ребенок, мужчина и бабушка, сейчас их осматривают медики. Помимо прочего, двое человек получили травмы лица и головы. На данный момент на месте проводят работы экстренные службы и следователи. Спасатели МЧС ликвидируют последствия взрыва, привлечены 67 человек и 22 единицы техники, передает telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии.
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