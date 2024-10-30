Общество ЖКХ и Городская среда В Златоусте три подвала дома утонули в канализации 31 октября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 + Вода из канализации хлынула в подвалы домов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители трех многоквартирных домов в Златоусте Челябинской области пожаловались на затопленные сточными водами подвалы, которые не могут осушить уже три месяца. Об этом сообщил один из владельцев квартир. «В наших домах по улице Златоустовская, 44, 46 и Карла Маркса, 2, подвалы и техподполья топит непонятная жидкость красного цвета с ядовитым зловонием. Все окна и двери в доме открыты, постоянно болеют дети. Под нечистотам скрыты задвижки теплосетей», — рассказал Сергей К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина добавил, что жители за свой счет нанимают машины для откачки канализации, но это не помогает, подвалы быстро заполняются вновь. Как сообщили в администрации Златоуста, на объекте прошло выездное совещание, информация о наличии канализации в ливневке подтвердилась. «Комиссия обследовала систему канализации от улицы Карла Маркса до улицы Косотурская, обнаружила засор колодцев. Силами ответственной за них организации — ООО «Златоустовский «Водоканал» были проведены работы по очистке колодцев. Комиссия порекомендовала водоканалу провести видеодиагностику сетей для определения места попадания канализации в русло», — уточнили в мэрии города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители трех многоквартирных домов в Златоусте Челябинской области пожаловались на затопленные сточными водами подвалы, которые не могут осушить уже три месяца. Об этом сообщил один из владельцев квартир. «В наших домах по улице Златоустовская, 44, 46 и Карла Маркса, 2, подвалы и техподполья топит непонятная жидкость красного цвета с ядовитым зловонием. Все окна и двери в доме открыты, постоянно болеют дети. Под нечистотам скрыты задвижки теплосетей», — рассказал Сергей К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина добавил, что жители за свой счет нанимают машины для откачки канализации, но это не помогает, подвалы быстро заполняются вновь. Как сообщили в администрации Златоуста, на объекте прошло выездное совещание, информация о наличии канализации в ливневке подтвердилась. «Комиссия обследовала систему канализации от улицы Карла Маркса до улицы Косотурская, обнаружила засор колодцев. Силами ответственной за них организации — ООО «Златоустовский «Водоканал» были проведены работы по очистке колодцев. Комиссия порекомендовала водоканалу провести видеодиагностику сетей для определения места попадания канализации в русло», — уточнили в мэрии города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям