Директора пермского музея PERMM Аллахвердиеву заподозрили в незаконных сделках

В Перми прокуратура города подала в суд иск о взыскании с музея современного искусства PERMM более 300 тысяч рублей. По версии надзорного ведомства, музей заключил несколько договоров с контрагентом, который близок к директору учреждения Наиле Аллахвердиевой.
«Прокуратура Перми выявила факт заключения музеем современного искусства „Permm“ нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем. Прокурор города обратился в суд с иском о признании данных сделок недействительными и возврате в бюджет выплаченных по ним денежных средств в сумме свыше 300 тыс. рублей», — сообщает в прокуратура в Telegram. Ведомство отмечает, что минкультуры Прикамья усмотрело в спорных сделках конфликт интересов, поэтому не согласовало их.
Директор PERMM Наиля Аллахвердиева заявила URA.RU, что не понимает, о чем идет речь. По ее словам, музей официально не получал никаких документов о претензиях прокуратуры. URA.RU направило запрос минкультуры Пермского края, которое является учредителем музея.
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