30 октября 2024

Директора пермского музея PERMM Аллахвердиеву заподозрили в незаконных сделках

Прокуратура требует с пермского музея совриска PERMM более 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиля Аллахвердиева официальных документов о претензиях прокуратуры не получала
Наиля Аллахвердиева официальных документов о претензиях прокуратуры не получала Фото:

В Перми прокуратура города подала в суд иск о взыскании с музея современного искусства PERMM более 300 тысяч рублей. По версии надзорного ведомства, музей заключил несколько договоров с контрагентом, который близок к директору учреждения Наиле Аллахвердиевой.

«Прокуратура Перми выявила факт заключения музеем современного искусства „Permm“ нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем. Прокурор города обратился в суд с иском о признании данных сделок недействительными и возврате в бюджет выплаченных по ним денежных средств в сумме свыше 300 тыс. рублей», — сообщает в прокуратура в Telegram. Ведомство отмечает, что минкультуры Прикамья усмотрело в спорных сделках конфликт интересов, поэтому не согласовало их.

Директор PERMM Наиля Аллахвердиева заявила URA.RU, что не понимает, о чем идет речь. По ее словам, музей официально не получал никаких документов о претензиях прокуратуры. URA.RU направило запрос минкультуры Пермского края, которое является учредителем музея.

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В Перми прокуратура города подала в суд иск о взыскании с музея современного искусства PERMM более 300 тысяч рублей. По версии надзорного ведомства, музей заключил несколько договоров с контрагентом, который близок к директору учреждения Наиле Аллахвердиевой. «Прокуратура Перми выявила факт заключения музеем современного искусства „Permm“ нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем. Прокурор города обратился в суд с иском о признании данных сделок недействительными и возврате в бюджет выплаченных по ним денежных средств в сумме свыше 300 тыс. рублей», — сообщает в прокуратура в Telegram. Ведомство отмечает, что минкультуры Прикамья усмотрело в спорных сделках конфликт интересов, поэтому не согласовало их. Директор PERMM Наиля Аллахвердиева заявила URA.RU, что не понимает, о чем идет речь. По ее словам, музей официально не получал никаких документов о претензиях прокуратуры. URA.RU направило запрос минкультуры Пермского края, которое является учредителем музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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