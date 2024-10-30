30 октября 2024

В центре Челябинска установили шумоизоляцию трамвайных путей

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Шум и вибрация от трамваев будут ниже Фото:

У домов №16 и 18 по улице ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Впервые в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей применена технология виброшумоизоляции. Специальные маты укладываем под пути на проспекте Ленина от Горького до Рождественского», — уточнили в telegram-канале.

Рабочие уложили под трамвайные пути виброизоляционные маты из гранулированного каучука, который пропускает воду. В комплексе с термитной сваркой стыков рельсов и и установкой термокомпенсаторов шум и вибрация от трамваев будет существенно снижена.

Маты улижили под трамвайные рельсы
Маты улижили под трамвайные рельсы
Они состоят из гранулированного каучука, пропускающего воду
Они состоят из гранулированного каучука, пропускающего воду
Это позволит снизить шум и вибрацию
Это позволит снизить шум и вибрацию

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У домов №16 и 18 по улице ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Впервые в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей применена технология виброшумоизоляции. Специальные маты укладываем под пути на проспекте Ленина от Горького до Рождественского», — уточнили в telegram-канале. Рабочие уложили под трамвайные пути виброизоляционные маты из гранулированного каучука, который пропускает воду. В комплексе с термитной сваркой стыков рельсов и и установкой термокомпенсаторов шум и вибрация от трамваев будет существенно снижена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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