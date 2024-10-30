В центре Челябинска установили шумоизоляцию трамвайных путей

У домов №16 и 18 по улице ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«Впервые в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей применена технология виброшумоизоляции. Специальные маты укладываем под пути на проспекте Ленина от Горького до Рождественского», — уточнили в telegram-канале.
Рабочие уложили под трамвайные пути виброизоляционные маты из гранулированного каучука, который пропускает воду. В комплексе с термитной сваркой стыков рельсов и и установкой термокомпенсаторов шум и вибрация от трамваев будет существенно снижена.
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