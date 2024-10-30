Общество ЖКХ и Городская среда В центре Челябинска установили шумоизоляцию трамвайных путей 31 октября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 + Шум и вибрация от трамваев будут ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У домов №16 и 18 по улице ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Впервые в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей применена технология виброшумоизоляции. Специальные маты укладываем под пути на проспекте Ленина от Горького до Рождественского», — уточнили в telegram-канале. Рабочие уложили под трамвайные пути виброизоляционные маты из гранулированного каучука, который пропускает воду. В комплексе с термитной сваркой стыков рельсов и и установкой термокомпенсаторов шум и вибрация от трамваев будет существенно снижена. Маты улижили под трамвайные рельсы Челябинский общественный транспорт Они состоят из гранулированного каучука, пропускающего воду Челябинский общественный транспорт Это позволит снизить шум и вибрацию Челябинский общественный транспорт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У домов №16 и 18 по улице ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Впервые в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей применена технология виброшумоизоляции. Специальные маты укладываем под пути на проспекте Ленина от Горького до Рождественского», — уточнили в telegram-канале. Рабочие уложили под трамвайные пути виброизоляционные маты из гранулированного каучука, который пропускает воду. В комплексе с термитной сваркой стыков рельсов и и установкой термокомпенсаторов шум и вибрация от трамваев будет существенно снижена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям