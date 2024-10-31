«Скидывала мусор на соседей»: жильцы дома в Черкесске жаловались на «проблемную» пенсионерку

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Хлопок мог произойти в квартире пенсионерки Аллы, проживающей на пятом этаже, которая была известна своим асоциальным поведением. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пенсионерка, в квартире которой мог произойти взрыв газа в Черкесске, скидывала из окна мусор на соседей. Из дома она не выходила», — сообщил telegram-канал Shot. Жильцы дома рассказали, что эта женщина неоднократно вызывала нарекания со стороны соседей: она скидывала мусор на людей из окна и не пускала к себе газовиков для проверки оборудования. Кроме того, неоднократно вступала в конфликты с представителями власти.
По словам telegram-канала Mash, жильцы многоквартирного дома сообщили, что пенсионерка страдала от психических нарушений и часто вступала в конфликты с соседями. По их словам, на прошлой неделе она угрожала взорвать здание. Свидетели также отметили, что перед происшествием ощущался запах газа в воздухе.
Ранее в жилом доме в Черкесске произошел взрыв бытового газа. Взрывом повредило два этажа. Из дома эвакуировали жильцов. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.
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