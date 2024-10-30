В Челябинске за две недели из-за низкого спроса цены на коттеджи снизились на 2,92%. В среднем на данный момент стоимость частных домов в городе составляет 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 10 по 24 октября цены на коттеджи снизились до 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект. Разброс цен на данное жилье в городе существенный — от 1 миллиона 350 тысяч рублей до 41 миллиона 500 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайnе Restate.
Ранее в Челябинске спрос на коттеджи резко снизился. Это связано с приостановкой сразу нескольких видов льготных ипотек, а также с изменениями первоначального взноса за ипотечное загородное жилье.
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