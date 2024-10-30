30 октября 2024

В Челябинске перестали продаваться и резко подешевели коттеджи. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи упали в цене за две недели
Коттеджи упали в цене за две недели Фото:

В Челябинске за две недели из-за низкого спроса цены на коттеджи снизились на 2,92%. В среднем на данный момент стоимость частных домов в городе составляет 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 10 по 24 октября цены на коттеджи снизились до 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект. Разброс цен на данное жилье в городе существенный — от 1 миллиона 350 тысяч рублей до 41 миллиона 500 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайnе Restate.

Ранее в Челябинске спрос на коттеджи резко снизился. Это связано с приостановкой сразу нескольких видов льготных ипотек, а также с изменениями первоначального взноса за ипотечное загородное жилье.

В среднем стоимость коттеджей в Челябинске составляет 8 миллионов 872 тысячи рублей
В среднем стоимость коттеджей в Челябинске составляет 8 миллионов 872 тысячи рублей
Фото:

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В Челябинске за две недели из-за низкого спроса цены на коттеджи снизились на 2,92%. В среднем на данный момент стоимость частных домов в городе составляет 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 10 по 24 октября цены на коттеджи снизились до 8 миллионов 873 тысяч рублей за объект. Разброс цен на данное жилье в городе существенный — от 1 миллиона 350 тысяч рублей до 41 миллиона 500 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайnе Restate. Ранее в Челябинске спрос на коттеджи резко снизился. Это связано с приостановкой сразу нескольких видов льготных ипотек, а также с изменениями первоначального взноса за ипотечное загородное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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