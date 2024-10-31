На открытие спортплощадки в Копейске приедет президент Федерации хоккея Третьяк

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Третьяк будет почетным гостем церемонии открытия спортплощадки
Третьяк будет почетным гостем церемонии открытия спортплощадки Фото:

В Копейске Челябинской области 1 ноября стартует работа спортивной площадки в социально-реабилитационном центре. Посетит церемонию открытия президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«1 ноября, состоится открытие спортивной площадки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Среди почетных гостей — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», — говорится в сообщении.

Помимо Третьяка открытие посетят — первый замглавы региона Станислав Мошаров, врио министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, министр соцотношений. Ольга Журавская, которая является учредителем благотворительного фонда «Созвездие добра» также поучаствует в мероприятии.

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В Копейске Челябинской области 1 ноября стартует работа спортивной площадки в социально-реабилитационном центре. Посетит церемонию открытия президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, сообщили в пресс-службе правительства региона. «1 ноября, состоится открытие спортивной площадки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Среди почетных гостей — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», — говорится в сообщении. Помимо Третьяка открытие посетят — первый замглавы региона Станислав Мошаров, врио министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, министр соцотношений. Ольга Журавская, которая является учредителем благотворительного фонда «Созвездие добра» также поучаствует в мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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