В ОБСЕ забили тревогу из-за выборов в Молдавии

ОБСЕ признает беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии
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ОБСЕ признает, что на выборах в Молдавии зафиксированы нарушения Фото:

В секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признают беспрецедентность нарушений, которые были зафиксированы на президентских выборах и референдуме об интеграции страны в Евросоюз в Молдавии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

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«В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии», — заявили в СВР РФ. Информацию передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия может повлиять на второй тур президентских выборов в Молдавии. Он пройдет 3 ноября. При этом Блинкен отметил хорошую организацию и конкуренцию на прошедшем первом туре выборов.

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В секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признают беспрецедентность нарушений, которые были зафиксированы на президентских выборах и референдуме об интеграции страны в Евросоюз в Молдавии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии», — заявили в СВР РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия может повлиять на второй тур президентских выборов в Молдавии. Он пройдет 3 ноября. При этом Блинкен отметил хорошую организацию и конкуренцию на прошедшем первом туре выборов.
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