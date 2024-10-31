В мире В ОБСЕ забили тревогу из-за выборов в Молдавии ОБСЕ признает беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии 31 октября 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + ОБСЕ признает, что на выборах в Молдавии зафиксированы нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признают беспрецедентность нарушений, которые были зафиксированы на президентских выборах и референдуме об интеграции страны в Евросоюз в Молдавии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. Новость по теме Санду пожаловалась на атаку криминальных сил: итоги выборов и референдума в Молдавии «В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии», — заявили в СВР РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия может повлиять на второй тур президентских выборов в Молдавии. Он пройдет 3 ноября. При этом Блинкен отметил хорошую организацию и конкуренцию на прошедшем первом туре выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признают беспрецедентность нарушений, которые были зафиксированы на президентских выборах и референдуме об интеграции страны в Евросоюз в Молдавии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений на выборах в Молдавии», — заявили в СВР РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия может повлиять на второй тур президентских выборов в Молдавии. Он пройдет 3 ноября. При этом Блинкен отметил хорошую организацию и конкуренцию на прошедшем первом туре выборов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям